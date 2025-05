El reciente cambio en la sanción aplicada a Universitario generó una ola de cuestionamientos desde diferentes frentes, especialmente por parte de Giancarlo Granda, quien arremetió con dureza contra la Comisión de Disciplina de la FPF. La resolución, que permite que el duelo ante Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura 2025 se juegue con público, fue calificada por el periodista deportivo como una muestra clara de debilidad institucional.

Según lo resuelto, el castigo original —que contemplaba un partido sin público en el Estadio Monumental— fue modificado para que se aplique de manera parcial y en un duelo diferente, específicamente ante ADT por la fecha 16. Esta medida, lejos de apaciguar los ánimos, intensificó la crítica mediática y generó malestar entre otros clubes que consideran haber sido tratados con mayor severidad en casos similares.

Giancarlo Granda destruye a Comisión de Disciplina de la FPF por cambio de decisión

Durante la última emisión del programa ‘Nacional Deportes’ de Radio Nacional, Giancarlo Granda no se guardó nada y calificó la decisión de la FPF como una falta de carácter institucional. Si bien elogió la gestión de Jean Ferrari por defender a su equipo, criticó duramente a la Comisión Disciplinaria y a su presidente, Miguel Grau, por cambiar su posición inicial.

“Quiero arrancar el programa felicitando a Universitario de Deportes, a Jean Ferrari y toda la cúpula directiva de la ‘U’ que hizo su trabajo, presentó su reclamo, hizo todo lo que cualquier directivo defendiendo a su institución haría, tratar de jugar el partido con gente, la ‘U’ hizo una buena chamba, más allá de que estemos de acuerdo o no, defendió sus colores, en este caso Jean Ferrari, como lo ha hecho Alianza y Sporting Cristal”, inició.

“Lo que sí quiero decirle al presidente de la Comisión Disciplinaria, al señor Grau, que se prepare, voy a decir por qué, porque luego de la modificación de la sanción a Universitario, estaría preocupado, porque si yo fuese Alianza y Sporting Cristal, no estoy descubriendo la pólvora, creo que lo van a hacer, es que el día de hoy estaría solicitando la devolución de la recaudación de los partidos que jugaron a puertas cerradas”, continuó el ‘Flaco’.

“Porque diría los hechos de Cristal ocurrieron en occidente, está bien, me hubieras cerrado occidente, devuélveme la plata que yo perdí en la tribuna oriente y norte. En Alianza, sería igual, porque está sembrando un precedente, estaría preocupado, porque les podría caer una demanda importante, porque han perjudicado económicamente y están midiendo con distintas varas a los equipos, metieron una reversa terrible”, agregó.

“Demostraron que no es una Comisión de Disciplina, demostraron que no tienen pantalones, demostraron que la convicción que ellos tenían de cerrar el Estadio Monumental, al final metieron reversa y dijeron ya no es con Cristal, es con ADT”, sostuvo el conductor.

Comisión de Disciplina de la FPF cambia sanción a Universitario

El punto de inflexión se dio cuando Universitario presentó un recurso de apelación ante la Comisión de Disciplina de la FPF, en el cual alegó que la sanción que se les impuso era desproporcionada en relación con los hechos ocurridos durante su partido ante Alianza Atlético. La Comisión decidió acoger parcialmente el reclamo y cambió el castigo.

En lugar de jugar sin público el partido ante Sporting Cristal, como originalmente estaba estipulado, la nueva disposición establece que la tribuna Occidente del Estadio Monumental permanecerá cerrada en el compromiso frente a ADT. Esta resolución habilita a Universitario a enfrentar a Cristal con su hinchada, lo cual generó suspicacias y reclamos de otros equipos del torneo.