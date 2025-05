Lamine Yamal ya se convirtió en el presente del FC Barcelona. Luego de los espectaculares números que registró en la temporada, entre los que se desataca su rol para la obtención de la Supercopa de España, LaLiga y la Copa del Rey, desde la institución blaugrana tienen como principal objetivo asegurar la permanencia del joven talento por muchos años más.

En medio de este panorama, el propio presidente del club, Joan Laporta, se pronunció sobre la situación del atacante de la selección española y señaló que su renovación está encaminada. "Está todo hablado, pero no está firmado. No puedo decir que esté hecho, cuando no lo está. Apunta a que irá bien. Es excepcional, también como persona. Es muy del Barza, hemos visto su actitud. Está trabajando Deco en ello", indicó ante los medios de comunicación.

Filtran nuevo megacontrato de Lamine Yamal en Barcelona

De acuerdo a los reportes de la prensa española, el nuevo contrato de Lamine Yamal, quien solo tiene 17 años, tendrá un impresionante aumento. Bajo estas condiciones, se convertirá en los de los mejor pagados del Barcelona y el mundo.

"El club de la Ciudad Condal le pagará 16 millones de euros por temporada, 13 más de lo que figura en su actual acuerdo", según señaló el periodista Manu Carreño en el programa 'El Desmarque del Cuatro'.

Además, el comunicador indicó que esta cifra lo ubicará por encima de nombres como Pedri, Jules Koundé y Raphinha. "se colocaría como tercer mejor pagado del vestuario. Por delante solo estarían Robert Lewandowski y sus 26 'kilos' por año y Frenkie De Jong, cobrando 23. Superaría a Jules Koundé y Pedri González, que cobran 13 millones por curso, y a Raphinha, que obtiene uno menos, 12", añadieron.

La escuadra blaugrana no quiere correr riesgos con el futuro de su estrella y se espera que vínculo dure hasta el 2023. Además, se establecerá una cláusula de 1.000 millones de euros

Números de Lamine Yamal en el Barcelona

La temporada 2024-2025 ha resultado exitosa para el FC Barcelona. En el ámbito colectivo, Lamine Yamal y sus compañeros lograron el triplete en España, alzándose con la Supercopa, la Copa del Rey y, por último, LaLiga. En el plano individual, la joven promesa española ha demostrado su valía, convirtiéndose en un jugador esencial para el equipo dirigido por Hansi Flick. Con un impresionante registro de 18 goles y 25 asistencias en todas las competiciones, su contribución ha sido fundamental para los logros del club.