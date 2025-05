Hace unas semanas, Manuel Barreto fue oficializado como nuevo Director General de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tras su paso por Universitario, club donde logró el bicampeonato nacional. El directivo peruano fue presentado en conferencia de prensa hace unos días y se mostró bastante optimista con este nuevo reto en su carrera profesional. En una reciente entrevista, la popular 'Muñeca' habló sobre lo que se trazó con la 'U' y que no pudo concretar.

Tras ser consultado sobre si siente que la única espina que le quedó en Universitario se debe a las contrataciones de los delanteros extranjeros respondió que no y aseguró que el objetivo que le faltó cumplir en el elenco estudiantil fue clasificar a octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores.

Manuel Barreto y el objetivo que quiso cumplir en Universitario

"No (sobre la espina por los fichajes extranjeros), la única espina que me queda a mí era de clasificar a octavos de final de Copa Libertadores", respondió en una entrevista para 'Fútbol en América'.

Luego, le preguntaron si su salida de la 'U' fue por un tema de "paz" y respondió que no lo ve de esa forma. Manuel Barreto reconoció que es consciente a lo que está expuesto, pero precisó que siente que la vida está llena de ciclos.

"Lo que pasa es que cuando alguien tiene cargos importantes dentro del fútbol o en general, no solo en el fútbol, tiene que entender pasa situaciones de crítica o exposición mediática. No me dejo engañar ni por el éxito ni por el fracaso. Soy una persona bastante equilibrada y no lo tomo por ahí. Pienso que en la vida hay ciclos", argumentó.

Manuel Barreto agradeció apoyo de hinchas de Universitario

Sobre su etapa en Universitario de Deportes, Barreto mostró gratitud hacia el club y su afición, y dejó de lado cualquier sentimiento negativo. "Yo estoy agradecido con los hinchas de Universitario. No creo que fueran ingratos conmigo, el fútbol lo es. Pero yo estoy agradecido por el cariño de la gente, es emocionante. No tengo ningún tema de remordimiento o rencor, solo agradecimiento total", sostuvo en otra entrevista a RPP.