Manuel Barreto contó qué le pidió Agustín Lozano en la FPF y reveló qué le respondió: "Le dije que..."

Hace algunos días, Manuel Barreto fue presentado oficialmente como nuevo jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Luego de su exitoso paso por Universitario, en el que ostenta un bicampeonato, la 'Muñeca' decidió empezar un nuevo reto en su carrera y trabajar en la FPF. En sus nuevas funciones, trabajará de la mano de Agustín Lozano, actual presente del máximo ente del balompié nacional. Ambos ya se pusieron de acuerdo para llevar el fútbol formativo en nuestro país de la mejor manera.

En una reciente entrevista, Barreto reveló que, en una de sus primeras reuniones, Lozano le pidió un total compromiso con el proyecto de menores. Asimismo, él le solicitó que junto con su directorio tengan la misma responsabilidad con el trabajo a futuro.

Manuel Barreto reveló charla que tuvo con Agustín Lozano en la FPF

“El presidente de la FPF me pidió compromiso total para desarrollar este proyecto. Le dije que si tenía ese compromiso de él y su Directorio, nos iba ir bien”, dijo en el programa 'Fútbol como cancha', de RPP Noticias.

Asimismo, aseguró que aún no sabe quién será el Director General, pero es consciente de que hay cuatro alternativas en análisis. “No me han dicho quién será el Director General de la FPF, pero si me han mostrado cuatro alternativas para el puesto, entre las que hay peruanos y extranjeros”, añadió.

¿Qué dijo Manuel Barreto tras ser presentado en la FPF?

En su presentación como parte de la FPF, Manuel Barreto dejó en claro que su salida de Universitario se dio por un desgaste luego de unos años. Además, reveló si está dispuesto asumir el reto de ser entrenador de la selección peruana en un futuro.

"Mi salida de la 'U' fue por un tema de desgaste. Luego, tuve comunicación con lozano y lo que me convenció fueron las posibilidades y herramientas para ser parte de un cambio, de un equipo de trabajo. Me emociona eso y realizar una política integral. Creo en el trabajo en equipo para el fútbol peruano", dijo.

"Mi vínculo es a largo plazo. Me han pedido compromiso con este proyecto y esto requiere un tiempo. Si me tengo que encargar de una selección, lo haré. Hay mucho trabajo por hacer que me tomará tiempo. No quiero que un doble rol me desenfoque de una de mis funciones. La selección es un lugar al que tienen que llegar los mejores y vamos a trabajar en solo una política deportiva desde las menores hacia arriba", agregó.