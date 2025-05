[ESPN] Nuggets vs Thunder EN VIVO, game 7 NBA Playoffs 2025: ¿a qué hora y cómo ver a Nikola Jokic ONLINE?

El ganador de Nuggets vs Thunder chocará con Minnesota en la final del Oeste. | Composición LR / AFP | Walter Espinoza

El ganador de Nuggets vs Thunder chocará con Minnesota en la final del Oeste. | Composición LR / AFP | Walter Espinoza

Sigue el game 7 de Nuggets vs Thunder EN VIVO este domingo 18 de mayo por la segunda ronda de los NBA Playoffs 2025, a partir de las 3.30 p. m. (hora del Este de Estados Unidos) y 1.30 p. m. (hora del centro de México). El equipo de Nikola Jokic se mide ante los de Shai-Gilgeous Alexander en el Paycom Center a todo o nada, en un duelo donde solo el ganador pasará a la Final de Conferencia Oeste. La transmisión irá por ABC, ESPN y Disney Plus.

El rival de Minnesota Timberwolves se definirá en un partido donde se robará las miradas el último duelo de la temporada entre el 'Joker' y SGA, los dos mayores candidatos al premio del Jugador Más Valioso. Cuando parecía que Denver sucumbiría tras perder dos juegos consecutivos, la escuadra de Colorado revivió ante su gente en el Ball Arena, guiada por la estrella del serbio, que se mandó otro doble-doble de 29 puntos y 14 rebotes para la victoria por 119-107.

¿A qué hora ver Nuggets vs Thunder por el game 7?

El séptimo partido de Denver Nuggets vs Oklahoma City Thunder por los NBA Playoffs 2025 se jugará en los siguientes horarios:

EE. UU. (Nueva York, Miami), Venezuela, Rep. Dominicana, Chile, Puerto Rico: 3.30 p. m.

EE. UU. (Denver), México (centro), Nicaragua, Costa Rica, Guatemala: 1.30 p. m.

EE. UU. (Oklahoma City, Chicago, Texas), Panamá, Colombia, Ecuador, Perú: 2.30 p. m.

EE. UU. (Los Ángeles, San Francisco, Arizona), México (Pacífico): 12.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 4.30 p. m.

España (peninsular): 9.30 p. m.

¿Dónde ver Nuggets vs Thunder EN VIVO ONLINE?

Los siguientes canales y plataformas de streaming transmitirán el juego de Nuggets vs Thunder EN VIVO:

Estados Unidos: ABC, ESPN 3 (en inglés), ESPN Deportes (en español), Fubo TV

ABC, ESPN 3 (en inglés), ESPN Deportes (en español), Fubo TV México, Centroamérica y Rep. Dominicana: ESPN, Disney Plus

ESPN, Disney Plus Sudamérica: ESPN 2, Disney Plus

ESPN 2, Disney Plus España : #Vamos

: #Vamos En todo el mundo: NBA League Pass.

Nuggets vs Thunder HOY: reporte de lesionados

Denver Nuggets : el head coach interino David Adelman anunció que se tomará una decisión poco antes del juego sobre la participación de Aaron Gordon, afectado en el tendón de la corva. Jamal Murray estará disponible tras reportar una enfermedad.

: el head coach interino David Adelman anunció que se tomará una decisión poco antes del juego sobre la participación de Aaron Gordon, afectado en el tendón de la corva. Jamal Murray estará disponible tras reportar una enfermedad. Oklahoma City Thunder: de momento, no se han anunciado jugadores descartados o en duda para el game 7. Jalen Williams continúa mostrando molestias por el esguince en su muñeca derecha sufrido en febrero, pero es casi seguro que verá acción.

¿Cómo va el bracket de los playoffs de la NBA 2025?

Minnesota Timberwolves espera al ganador de Nuggets vs Thunder en la Final de Conferencia Oeste. En la definición del Este se enfrentarán New York Knicks vs Indiana Pacers.