La eliminación de Alianza Lima en la fase de grupos de la Copa Libertadores sigue dejando repercusiones. Tras caer por 2-0 ante Talleres en Córdoba, las críticas no tardaron en llegar, y una de las más duras fue la del exdefensor de Universitario, Carlos Galván, quien no dudó en responsabilizar directamente a dos jugadores del conjunto íntimo: el arquero Guillermo Viscarra y el defensor Erick Noriega, a quien el ‘Negro’ apuntó en el primer y segundo gol, respectivamente.

Durante su intervención en el último programa de ‘A Presión’, Galván se mostró contundente al analizar los errores puntuales que, a su criterio, le costaron el partido y el torneo a Alianza. Para el argentino, el portero pudo hacer más en el 1 a 0, mientras que el zaguero no apoyó a su compañero en el otro tanto.

Carlos Galván arremete contra Guillermo Viscarra y lo culpa del primer gol de Talleres

Carlos Galván inició su análisis apuntando al arquero boliviano Guillermo Viscarra, a quien señaló como el principal responsable del primer tanto de Talleres. Según el exfutbolista, el gol llegó por una falla técnica imperdonable del guardameta. Viscarra, según sus palabras, no habría estado bien ubicado, lo que terminó generando una situación que desencadenó la caída de su arco.

“Para mí, Guillermo Viscarra se come los dos goles, sin duda. Me parece que en el primero está mal parado. Que un arquero de 1.90 metros no llegue a esa pelota es rarísimo, tiene que estar mal parado”, señaló el ‘Negro’, quien criticó al boliviano en ocasiones anteriores, donde cometió errores similares por el campeonato local.

Erick Noriega también fue señalado por Carlos Galván tras eliminación de Alianza Lima

Pero las críticas de Carlos Galván no se limitaron al portero. El segundo nombre que el exfutbolista trajo a colación fue el del joven defensor Erick Noriega, a quien culpó directamente del segundo gol de Talleres. Según el panelista, la jugada que terminó en la segunda anotación se generó por una mala lectura defensiva de Noriega, quien no logró cubrir el espacio dejado por Richy Lagos.

“Después, en el segundo gol, para mí, Noriega tenía que darle una mano a Lagos. Nunca se la da, está muy cerrado. Cuando ve que va a lanzar el pelotazo ya tiene que salir a cubrir la espalda, porque Zambrano estaba sobrando. No le dio la mano”, agregó.