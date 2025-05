El último martes 6 de mayo, Alianza Lima no pudo en Matute y cayó 2-0 ante Sao Paulo por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los íntimos empezaron bien el encuentro, pero no pudieron sostener el juego y la presión, y terminaron perdiendo ante el Tricolor Paulista, que es el único líder del Grupo D. Los dos goles fueron anotados por André Silva, la gran figura del cotejo. Uno de los que se refirió a este partido fue Carlos Galván, quien no dudó en criticar a Guillermo Viscarra por algunas imprecisiones que viene teniendo en el equipo.

En la última edición del programa 'A Presión Radio', el exdefensor de Universitario apuntó contra el portero íntimo por dar un rebote peligroso, que finalmente no terminó en gol, cuando podía controlar el balón. Galván aseguró que estos rechazos se están volviendo algo frecuentes en el popular 'Billy' Viscarra, pues algo similar ocurrió ante Cienciano por la Liga 1 2025.

Carlos Galván criticó a Guillermo Viscarra tras el Alianza Lima vs Sao Paulo

"Es el segundo rebote, con Cienciano hizo lo mismo y la tiró al córner. Otra vez, un remate más despacio todavía y da el rechace. No son remates fuertes", dijo Carlos Galván.

Con esta derrota ante el equipo brasileño, Alianza Lima sumó su segunda caída en esta fase de grupos de la Conmebol Libertadores y complicó seriamente sus chances de avanzar a octavos de final.

Tabla de posiciones del grupo D con Alianza Lima

Tras caer ante el Tricolor Paulista, Alianza Lima continúa en la tercera posición de su grupo con 4 puntos, mientras que su adversario refuerza su liderazgo absoluto al alcanzar 10 unidades. Aún falta que Libertad y Talleres se enfrenten.