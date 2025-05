PSG en juicio con Mbappé: pidió indemnización de 98 millones de euros

El actual jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé habría reclamado 55 millones de euros (aproximadamente 60,9 millones de dólares) en el marco de una disputa judicial entre ambas partes por salarios y primas que el delantero exige.

La solicitud del PSG fue presentada este lunes ante el tribunal judicial de París, después de que el juzgado autorizara el embargo en abril, en respuesta a la demanda de Mbappé por el pago de los tres últimos meses de salario de su contrato, además de las primas de fichaje y éticas. Esta decisión se había tomado tras la salida del futbolista del PSG en 2024, cuando dejó el club parisino para unirse al Real Madrid.

En una audiencia celebrada este lunes, los abogados del PSG argumentaron que el jugador no había presentado pruebas suficientes que justificaran el embargo y que no existía un riesgo real de que no pudiera cobrar la deuda reclamada. En consecuencia, el club solicitó la cancelación de la medida ante el tribunal judicial de París, citando la decisión tomada por la comisión jurídica de la Liga de Fútbol Profesional que lo obligaba a pagar la suma mencionada.

La cuestión se debatirá en una nueva audiencia programada para el 26 de mayo, coincidiendo con la deliberación sobre el procedimiento iniciado este lunes. Además, el PSG también ha solicitado una compensación de 98 millones de euros (108 millones de dólares) como "contra-crédito", argumentando que Mbappé debe esa cantidad debido a las maniobras dilatorias que, según el club, le han ocasionado perjuicios financieros. El abogado del PSG, Renaud Semerdjian, subrayó que el objetivo no era recuperar la cifra mencionada, sino demostrar que, en caso de que el jugador tuviera un crédito, el mismo no estaría justificado.

Por su parte, el defensor de Mbappé, Thomas Clay, respondió que el PSG no ha podido ejecutar el embargo de manera efectiva, citando la negativa de los bancos a entregar los fondos. Además, planteó que se enfrentan a un "estado soberano" como lo es Catar, que financia al club, lo cual genera incertidumbre respecto a la transparencia de las cuentas financieras del PSG.

¿Cómo surge este juicio entre ambas partes?

Este conflicto entre el PSG y Mbappé surge a raíz de un acuerdo firmado en agosto de 2023, en el cual el jugador aceptaba renunciar a 55 millones de euros en diversas primas si se marchaba del club como agente libre al final de la temporada 2023-2024. Mbappé, al no renovar su contrato con el PSG, fue apartado del primer equipo por la directiva, lo que llevó a su transferencia gratuita al Real Madrid.

El equipo legal de Mbappé, sin embargo, niega la validez de este acuerdo, argumentando que el futbolista tiene derecho a reclamar el pago de 55 millones de euros correspondientes a la última parte de una prima por firma, que asciende a 36 millones de euros brutos, además de las tres últimas mensualidades y una prima de ética.