¡Alistan los festejos! Hoy el Barcelona puede conseguir su título de LaLiga española número 28 si logra sumar una victoria ante el Espanyol en el derbi (2:30 p.m.). El conjunto ‘Perico’ no será una presa fácil, ya que estará de local en el RCDE Stadium y además urge de una victoria para salvar la categoría.

Para el elenco azulgrana, el campeonato local significa salvar una temporada donde se quedaron a muy poco de llegar a la final de la Champions League, objetivo principal. De ganar, cierra el curso con un triplete 100 % doméstico (LaLiga, Copa y Supercopa de España).

Una de las dudas que mantiene el técnico Hansi Flick para armar su once es en la defensa. “Iñigo Martínez no será tomado en cuenta debido a una sanción. No sólo son dos opciones, también tenemos a Eric (García), una tercera opción. Christensen está muy bien, recuperado. Y lo de Araujo no me pareció bien lo que pasó en Milán. Todos cometemos errores, yo también lo cometí. Nosotros tenemos que protegerlo”, dijo el estratega alemán.

En referencia al atacante Robert Lewandowski, fue claro e indicó que ya está recuperado. “Está bien, preparado para jugar, no hay nada más que decir”, añadió.

En tanto, ayer el Real Madrid prolongó la fiesta catalán luego de vencer con mucho sufrimiento al Mallorca en el Santiago Bernabéu (2-1). La visita se adelantó a través de Martin Valjent (11’), pero Kylian Mbappé (68’) y a segundos del pitazo final, el juvenil Jacobo Ramón (90’ +5) decretaron la volteada.