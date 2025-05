Barcelona vs Espanyol EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido donde los culés puede proclamarse campeones de LaLiga?

¿A qué hora juega Barcelona vs Espanyol por la fecha 36 de LaLiga EA Sports? ‘Culés’ y ‘Pericos’ protagonizan una nueva edición del derbi catalán, el cual se disputará este jueves 15 de mayo de 2025 desde las 9.30 p. m. (hora de España). Este partido, donde los dirigidos por Hansi Flick pueden alzar el trofeo de liga, estará disponible a través de las pantallas de ESPN y de Disney Plus, en streaming. Asimismo, La República Deportes realizará una cobertura completa del evento, con la previa, minuto a minuto y postpartido, si es que los blaugranas se coronan como campeones de España.

¿Cuándo juega Barcelona vs Espanyol por la fecha 36 de LaLiga?

El derbi catalán entre Barcelona y Espanyol está programado para el jueves 15 de mayo de 2025, correspondiente a la penúltima fase de LaLiga. Este encuentro se disputará en el RCDE Stadium, ubicado en Cornellà-El Prat, casa de los ‘Pericos’. La fecha 36 es crucial para definir la tabla final del fútbol español y podría marcar el desenlace de una liga muy competida.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver el partido entre Barcelona vs Espanyol por la jornada 36 de LaLiga

¿A qué hora juegan Barcelona vs Espanyol?

El partido Barcelona vs Espanyol arrancará a las 9.30 p. m. (hora de España). Debido a que se juegan muchas cosas en este duelo, muchas personas alrededor del mundo estarán atentas a lo que sucederá en Cataluña, por lo que aquí te brindamos el horario del compromiso en diferentes países de Latinoamérica:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 1.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 2.30 p. m.

Venezuela, Chile, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 3.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 4.30 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Espanyol EN VIVO?

Los fanáticos del fútbol español podrán ver el duelo a través de varias señales. En Perú y varios países sudamericanos, la transmisión oficial correrá por cuenta de DSports, canal exclusivo de DirecTV. En España, los canales M+ LaLiga UHD y LaLiga TV Bar ofrecerán la cobertura completa del encuentro. En Estados Unidos, ESPN Deporte llevarán la señal a los espectadores interesados en el fútbol ibérico. México y Centroamérica tendrán acceso vía SKY Sports.

¿Cómo ver Barcelona vs Espanyol ONLINE y GRATIS?

Además de las señales televisivas mencionadas, quienes deseen seguir el partido Barcelona vs Espanyol en línea pueden acceder a las plataformas de streaming autorizadas según su región. En Latinoamérica, Disney Plus será la plataforma oficial del duelo, mientras que en España, Estados Unidos y México se podrá ver a través de Movistar Plus, ESPN Plus y Sky Plus, respectivamente.

Por otra parte, para aquellos que quieran seguir las incidencias de forma gratuita, tendrán a disposición la cobertura que realizará La República Deportes. Aquí tendrás acceso a imágenes y videos de la previa, minuto a minuto y todo lo concerniente al derbi.

Barcelona vs Espanyol: alineaciones posibles

Barcelona: Wojciech Szczęsny; Eric García, Andreas Christensen, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Dani Olmo; Ferran Torres.

Wojciech Szczęsny; Eric García, Andreas Christensen, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Dani Olmo; Ferran Torres. Espanyol: Joan García; Omar El Hilali, Marash Kumbulla, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko González, Edu Expósito, Pol Lozano; Antoniu Roca, Javi Puado, Roberto Fernández.

Pronóstico del Barcelona vs Espanyol

El Barcelona parte como claro favorito en este derbi catalán. Con la posibilidad de coronarse campeón de LaLiga, el conjunto blaugrana está motivado y presenta una plantilla de calidad para superar a un Espanyol que se juega la permanencia. A pesar de algunas bajas, la capacidad ofensiva y el control de balón serán las armas principales para los visitantes. De esta forma, estas son las cuotas de algunas casas de apuestas: