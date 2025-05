A mediados del 2020, la primera división española volvió a acoger a un futbolista peruano luego de varias temporadas. El mediocampista Renato Tapia, quien había terminado contrato con el Feyenoord, llegó libre para unirse al Celta de Vigo, club en el cual jugó hasta el 2024. Ese año, el 'Cabezón' sorprendió al fichar por el modesto Leganés, equipo con el cual buscaba darle un nuevo impulso a su carrera, pero en el que no le ha ido tan bien como esperaba: a falta de dos fechas para el final de LaLiga, está en zona de descenso.

Por si fuera poco, el que fue su equipo durante cuatro largos años, Celta, está a solo un paso de clasificar a la Europa League, algo que nunca consiguió mientras Tapia estuvo en el plantel. Los gallegos dependen de sí mismos y necesitan tan solo cuatro puntos más para asegurar su presencia en el certamen internacional por primera vez en su historia.

¿Qué pasó con Renato Tapia y Leganés en LaLiga?

De los 33 partidos que lleva jugado el elenco pepinero por LaLiga 2024-25, solo ha podido ganar 7 veces y empatar otras 13, mientras que en las 15 ocasiones restantes perdió. Estos pésimos números lo tienen en el antepenúltimo puesto de la tabla de posiciones, con 34 puntos, aunque todavía con chances de salvación.

En cuanto a Tapia, este curso liguero apunta a ser el de más partidos disputados para él desde que juega en LaLiga, además de ser el único en el que pudo marcar un gol. Con 31 apariciones, está a solo una más de igualar las 32 presencias que totalizó en su primera temporada con el Celta. El volante de la selección peruana aún dispone de tres partidos para superar su propia marca.

Renato Tapia tiene contrato con Leganés hasta el 2026. Foto: Imago

¿Por qué Renato Tapia fichó por Leganés?

En su presentación como fichaje de Leganés, Tapia reveló que buscaba dar "un paso en su carrera" con su llegada al conjunto de la Comunidad de Madrid. "Estaba buscando un paso en mi carrera. Sé que llego a un buen equipo, conocía a algunos jugadores y estoy muy contento de venir aquí y poder ayudar. Tenía que tomar la mejor decisión para mí, y hoy por hoy creo que tomé la mejor decisión", declaró aquella vez.

¿Qué necesita Leganés para salvarse del descenso?

Leganés (34) no depende de sí mismo para evitar la pérdida de categoría. Aun si ganara los tres partidos que le restan, debe esperar que el Alavés (35) no gane también todo lo que tiene por jugar. La fórmula más sencilla para la salvación del 'Lega' es no volver a perder y lograr al menos una victoria más que los vascos.