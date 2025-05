Universitario sale por la victoria ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores

Los hinchas de Universitario de Deportes tienen hoy una cita con su gran amor en el estadio Monumental. Serán más de 50.000 almas las que dejarán la garganta en las cuatro tribunas con el único objetivo de empujar al equipo que le regale una alegría frente a Independiente del Valle de Ecuador por la cuarta jornada de la Copa Libertadores (9:00 p.m.).

Pese al accidente vehicular que tuvo hace algunos días, el técnico Jorge Fossati estará en el banco de suplentes gracias a que no sufrió ningún golpe de gravedad. Para esta noche no podrá contar con Horacio Calcaterra y Martín Pérez Guedes. Ambos elementos siguen lesionados. “Por el momento Horacio está totalmente descartado, Martín volviendo ya casi a entrenar normal y no creo que lo podamos tener a la orden por todo lo que ha estado inactivo. Rodrigo volvió y lo vi bien, así que sí lo vamos a tener a la orden. Por supuesto que allá habían salido con algunas molestias los dos Jairos (Concha y Vélez) y son todas cosas que vamos a ir evaluando”, remarcó el “Nonno”.

El equipo que mandará el estratega de 72 años sería con: Sebastián Britos en el arco; la línea de tres estará conformada por César Inga, Williams Riveros y Matías Di Benedetto; un poco más adelantado Rodrigo Ureña, Jairo Vélez y Jairo Concha; mientras que por las bandas irán Andy Polo junto a José Carabalí; para dejar en ataque a Edison Flores y Alex Valera.

“Es lógico que estamos con esa ansiedad, conscientes de la importancia del partido. Creo que quedó claro también que, si bien es cierto ellos son buenos, pero tenemos con qué enfrentarlos y, si Dios quiere, conseguir el mejor resultado”, añadió el estratega de nacionalidad uruguaya.