¿A qué hora juega Talleres vs Libertad EN VIVO por el grupo de Alianza Lima en Copa Libertadores?

Talleres vs Libertad EN VIVO juegan este jueves 8 de mayo, a partir de las 7.00 p. m. (hora de Argentina y Paraguay), por la fecha 4 del grupo D en la Copa Libertadores 2025. El partido se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba), con transmisión a cargo del canal Fox Sports 2 en territorio argentino y ESPN 2 en la región paraguaya. Para que no te pierdas el minuto a minuto gratis por internet, sigue la previa de La República Deportes.

Previa de Talleres vs Libertad

Una verdadera 'final' será la que se juegue el conjunto cordobés frente a su similar paraguayo por la cuarta jornada de la fase de grupos. La 'T' llega con tres derrotas a cuestas y solo le vale una victoria para no decirle adiós a la Copa de manera anticipada.

El Gumarelo buscará recuperar en esta visita los puntos que dejó en la fecha previa, cuando cayó como local frente a Sao Paulo. Un triunfo metería a Talleres nuevamente a la pelea para jugarse el todo o nada ante Alianza Lima en su último encuentro en casa.

¿A qué hora juega Talleres vs Libertad?

En Argentina y Paraguay, el juego Talleres vs Libertad se podrá seguir desde las 7.00 p. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Brasil, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (viernes 9).

¿Qué canal transmite Talleres vs Libertad?

En Sudamérica, la transmisión por TV del Talleres vs Libertad estará a cargo del canal ESPN 2, excepto Argentina, donde se podrá ver por Fox Sports 2, y Chile, país en el que ESPN 5 televisará este encuentro.

Grupo de Talleres vs Libertad

Así va la tabla de posiciones del grupo D previo a este Talleres vs Libertad. El cuadro argentino es el único que no ha sumado punto alguno hasta ahora.

Equipo PJ PG PE PP DG Pts Sao Paulo 4 3 1 0 5 10 Libertad 3 2 0 1 1 6 Alianza Lima 4 1 1 2 -2 4 Talleres 3 0 0 3 -4 0

Pronóstico de Talleres vs Libertad

Según las cuotas de las principales casas de apuestas, Talleres es favorito para ganarle a Libertad.

Betsson: gana Talleres (1,82), empate (3,30), gana Libertad (4,75)

Bet365: gana Talleres (1,83), empate (3,30), gana Libertad (4,75)

Betano: gana Talleres (1,87), empate (3,45), gana Libertad (5,00)

1XBet: gana Talleres (1,85), empate (3,36), gana Libertad (4,91)

Coolbet: gana Talleres (1,83), empate (3,30), gana Libertad (5,00)

Doradobet: gana Talleres (1,85), empate (3,25), gana Libertad (5,00).

¿Cómo ver Talleres vs Libertad por internet?

Si no quieres perderte el Talleres vs Libertad en línea, suscríbete al servicio de streaming Disney Plus. Esta plataforma ofrece a sus clientes todos los partidos de la Conmebol Libertadores 2025.