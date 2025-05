Pelea de Marco Verde vs Michel Polina EN VIVO: a qué hora y en qué canal ver el debut del medallista olímpico

El combate de Marco Verde vs Michel Polina será el segundo de la velada de 'Canelo' vs Scull. Foto: composición LR / marco_alonso_green / michelpolina / Instagram

El combate de Marco Verde vs Michel Polina será el segundo de la velada de 'Canelo' vs Scull. Foto: composición LR / marco_alonso_green / michelpolina / Instagram

Mira la pelea de Marco Verde vs Michel Polina EN VIVO HOY, sábado 3 de mayo, a 6 rounds por el peso mediano en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, como parte de la velada de 'Canelo' Álvarez vs William Scull. El 'Green', ganador de la medalla de plata del peso medio ligero en el boxeo de los Juegos Olímpicos París 2024, debutará como profesional alrededor de las 6.20 p. m. (hora del centro de México) y 7.20 p. m. (ET de EE. UU.), vía DAZN, ESPN, Azteca 7 y Canal 5.

El sinaloense de 23 años esa una de las principales promesas del boxeo profesional mexicano, luego de haber alcanzado un récord como amateur de 43 victorias (15 por nocaut) y 7 derrotas; en el inicio de esta nueva aventura, tendrá como mánager nada menos que a Eddy Reynoso, entrenador del 'Canelo'. El rival de esta noche, originario de Nuevo León, lleva 4 triunfos (2 por nocauts), 5 derrotas y 3 empates en lo que va de su carrera paga, aunque no ha combatido desde marzo de 2022.

¿A qué hora es la pelea de Marco Verde vs Michel Polina?

La velada de 'Canelo' vs Scull iniciará alrededor de las 6.00 p. m. (hora del centro de México) y 8.00 p. m. (hora del Este de los Estados Unidos). El combate de Marco Verde vs Michel Polina será el segundo en el orden y se estima que ambos suban al ring alrededor de las siguientes horas:

México (centro), EE. UU. (Denver), Guatemala, El Salvador, Nicaragua: 6.20 p. m.

México (Pacífico), EE. UU. (Los Ángeles, San Francisco, Arizona): 5.20 p. m.

EE. UU. (Texas, Chicago), México (Quintana Roo), Panamá, Perú, Colombia: 7.20 p. m.

EE. UU. (Nueva York, Miami), Puerto Rico, Venezuela, Rep. Dominicana, Cuba, Chile: 8.20 p. m.

Argentina, Uruguay: 9.20 p. m.

España (peninsular). 2.20 a. m. (domingo 4).

¿Dónde ver a Marco Verde vs Michel Polina EN VIVO?

La pelea de Marco Verde vs Michel Polina será transmitida EN VIVO a través de DAZN en los Estados Unidos y otras partes del mundo. En México, las imágenes se verán solo por ESPN, Azteca 7 y Canal 5, así como por las plataformas de streaming de Disney Plus y ViX, aunque en todos estos casos el combate irá en diferido.

Pronósticos de Marco Verde vs Michel Polina

BetMGM: Verde (-10000), Polina (+1600), empate (+2000)

Bet365: Verde (-8000), Polina (+1600), empate (+2500)

Caliente.mx: Verde (-10000), Polina (+1600), empate (+2200)

Sportiumbet: Verde (-10000), Polina (+1600), empate (+2000)

Codere: Verde (-10000), Polina (+1100).

Cartelera completa de Marco Verde vs Michel Polina