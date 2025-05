Joao Grimaldo no la pasa bien en Europa. Hace algunos meses, el delantero peruano decidió abandonar Partizán de Serbia por la falta de oportunidades en el equipo. El nuevo destino que eligió fue Riga FC de la primera división del fútbol letonés. Sin embargo, su panorama no ha cambiado en lo absoluto. Su protagonismo es escaso y se sabe casi nada de su rendimiento en el Viejo Continente. Por el momento, a sus 22 años, su futuro aún sigue siendo una incertidumbre.

Eso sí, sus primeros pasos en Riga no fueron totalmente negativos, ya que debutó con una asistencia. No obstante, poco a poco, fue perdiendo terreno hasta el punto de no ser considerado habitualmente por el entrenador. Hoy en día, su puesto ha sido ocupado por el costarricense Anthony Contreras.

Joao Grimaldo no convence en Riga y pierde protagonismo en el primer equipo

Una mejor explicación sobre el momento que atraviesa Joao Grimaldo nos brinda el periodista Franz Tamayo. A través de sus redes sociales, el comunicador contó que conversó con la prensa de Letonia y le aseguraron que el bajo rendimiento del peruano en sus primeros compromisos le costó la titularidad.

"¿Por qué Joao Grimaldo no juega en Riga? Según pude consultar con la prensa local, su bajo rendimiento en los primeros partidos le costó el puesto. El equipo perdió puntos y el DT movió fichas: ahora Anthony Contreras es el titular casi fijo", escribió en su cuenta de X.

¿Cuáles son los números de Joao Grimaldo en Riga de Letonia?

Joao Grimaldo apareció intempestivamente en Sporting Cristal con grandes actuaciones. Su buen desempeño lo llevó al Viejo Continente, pero no ha logrado asentarse debido a diversas razones. En Partizán, por ejemplo su exentrenador señaló que le hacía falta vocación defensiva.

En la actualidad, sus números en Riga FC son alarmantes. El extremo no está teniendo un buen rendimiento. En su club actual, apenas ha participado en cinco partidos de liga, siendo titular en tres de ellos, pero aún no ha logrado anotar goles. Además, en la Copa de Letonia, tuvo una participación de 29 minutos en un encuentro.