El ‘Loco’ Vargas contó el increíble secreto detrás de su éxito en la Fiorentina: “Salíamos a la discoteca y clasificamos a la Champions”

En su nuevo programa, el exfutbolista Juan Manuel Vargas reveló cómo las constantes salidas nocturnas de algunos compañeros influyeron en su rendimiento durante su etapa en la Fiorentina. A través de anécdotas sorprendentes, confesó que la vida fuera de las canchas le pasó factura en lo físico y mental. Además, recordó su cercanía con la posibilidad de disputar la Champions League, una meta que se le escapó por detalles.

Durante su reciente participación en el programa de YouTube ‘La Parrilla del Loco’, Vargas sorprendió al contar que las fiestas de los jueves jugaron un papel inesperado en el éxito de su equipo. El exlateral izquierdo recordó que, en su época en la Fiorentina, esas reuniones nocturnas se convirtieron en parte de la rutina del grupo, fortalecieron la unión entre los jugadores y mejoraron su rendimiento en la cancha.

Las salidas nocturnas como clave del éxito

Juan Manuel Vargas compartió que, durante su tiempo en la Fiorentina, las salidas a la discoteca todos los jueves eran una tradición. “A mí me tocó en la Fiorentina, todos los jueves, el capitán decía ‘vamos a salir’”, comentó. Estas noches de fiesta no solo representaban una forma de relajarse, sino que también fortalecían los lazos entre los jugadores, lo que se tradujo en un mejor rendimiento en el campo.

El ‘Loco’ enfatizó que, a pesar de las advertencias del entrenador, este estilo de vida contribuyó a la cohesión del grupo. “Nos sacábamos la m…. y llegábamos a Champions”, afirmó, subrayando que cuando dejaron de salir, el equipo perdió su conexión y no volvió a clasificar a la competición europea. Esta dinámica, aunque inusual, se convirtió en un factor determinante en su éxito en la liga italiana.

La influencia del entrenador y la dinámica del equipo

La relación entre Vargas y su entrenador, Cesare Prandelli, fue otro punto destacado en su relato. El exfutbolista explicó que, tras las noches de fiesta, el técnico observaba las caras de los jugadores y tomaba decisiones sobre su rendimiento. “Al día siguiente llegábamos, él miraba las caras a muchos y los separaba”, recordó Vargas, refiriéndose a cómo Prandelli manejaba las consecuencias de las salidas nocturnas.

A pesar de las advertencias, Vargas sostiene que este ambiente festivo fue crucial para el éxito del equipo. La camaradería generada en esas noches de fiesta se tradujo en un rendimiento sobresaliente en el campo, lo que les permitió alcanzar la Champions League en varias ocasiones. La conexión entre los jugadores, forjada en esas salidas, fue un elemento clave en su trayectoria en la Fiorentina.

Sus conclusiones sobre su regreso y la valoración en el extranjero

En otro momento de su programa, Vargas reflexionó sobre su regreso a Fiorentina para el partido de despedida de su excompañero Giuseppe Rossi. Comparó la valoración que recibe en Perú con la que experimentó en Italia, donde se sintió más apreciado. “A veces creo que no hay respeto, porque no me valoran”, expresó, destacando la diferencia en el reconocimiento que recibe en el extranjero.

Esta reflexión pone de manifiesto la importancia de la valoración en el ámbito deportivo, donde la carrera de un jugador puede ser percibida de manera diferente según el contexto cultural. Vargas, a pesar de estar alejado del fútbol profesional desde 2020, continúa activo en el medio. Conduce su podcast y participa en eventos deportivos, manteniendo viva su conexión con el deporte que ama.

La memorable campaña 2009/10 con la Fiorentina en la Champions League

Juan Manuel Vargas tuvo una destacada participación en la Champions League con la Fiorentina, jugando en dos ediciones. En la temporada 2008/2009, logró avanzar a la fase de grupos y en 2009/2010 alcanzó los octavos de final, anotando dos goles, uno de ellos contra el Bayern Múnich. Su legado en la competición europea es un testimonio de su talento y dedicación al fútbol.

A pesar de su retiro, Vargas sigue siendo una figura relevante en el deporte. Comparte sus experiencias y anécdotas con las nuevas generaciones. Su historia en la Fiorentina, marcada por noches de fiesta y éxitos en la Champions, continúa inspirando a muchos aficionados al fútbol.