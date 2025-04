Universitario recibió una dura noticia tras confirmarse que Fabián Bustos no seguirá como técnico tras aceptar la oferta de Olimpia de Paraguay, que buscó al argentino para reemplazar a Martín Palermo en el banquillo. Según informaciones periodísticas, el estratega habría aceptado dejar tienda crema ante la avalancha de críticas en contra del desempeño del equipo, sobre todo en Copa Libertadores, donde ocupa el último lugar de su grupo con 0 puntos.

No obstante, su llegada a la ‘O’ también podría estar acompañada de opiniones de desacuerdo, pues los hinchas paraguayos expresaron su rechazo al fichaje de Bustos. En redes sociales, los fanáticos del club criticaron el hecho que se pagara la cláusula que el DT tiene en Universitario e hicieron énfasis en la mala actualidad del rendimiento de su equipo.

Hinchas de Olimpia rechazan contratación de Fabián Bustos

Luego que un medio paraguayo brindara la primicia de que Fabián Bustos era el elegido por la dirigencia de Olimpia para ser el reemplazante de Martín Palermo, varios hinchas del club se pronunciaron en X. Mientras había algunos que desconocían la trayectoria del argentino, había otros que señalaban que no era el candidato adecuado por el equipo, sobre todo por su criticada actualidad en Universitario.

“No le conozco como juega ni su carácter ni nada, pero su trayectoria me tira para atrás”, “Miedo”, “Universitario viene jugando horrible y no es para nada intenso”, “No quisieron pagar por Capasso (por ejemplo) y van a pagar por este para experimentar”, “Acá el tema es hundir al Club Olimpia”, “Pero este es Olimpia no es Universitario. En Olimpia la exigencia tiene que ser salir campeón, no cuarto ni semifinales”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Fabián Bustos deja Universitario y será DT de Olimpia

A través de su cuenta de X, el periodista argentino César Luis Merlo aseguró que Fabián Bustos dejará Universitario ante la existencia de un acuerdo con Olimpia para ser el nuevo técnico en reemplazo de Martín Palermo. El exgoleador de Boca Juniors salió del cuadro paraguayo tras perder 5 de sus últimos 6 partidos y empatar el restante, números que sentenciaron su carrera en el ‘Decano’.

“Fabián Bustos es el nuevo entrenador de Olimpia. Frente a Melgar, será su último partido. El equipo paraguayo contrata a uno de los entrenadores argentinos de mayor éxito fuera del país y que viene de romper récords en Perú”, sostuvo el comunicador.