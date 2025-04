Canal confirmado Barcelona vs Borussia Dortmund por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League

Semana decisiva en la Champions League 2024-2025. Tras la intensa jornada en la ida, ahora los equipos se preparan para la vuelta y conseguir el boleto para las semifinales de la Copa de Europa. Uno de los partidos más atractivos será el Barcelona vs Borussia Dortmund. El equipo de Hansi Flick, que es el único club que no ha perdido en todo lo que va del 2025, buscará sentenciar la llave este 15 de abril tras golear 4-0 al conjunto alemán en el primer encuentro en Montjuic. El cotejo será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus.

¿Dónde ver Barcelona vs Borussia Dortmund?

En Sudamérica y Centroamérica, el Barcelona vs Borussia Dortmund será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. En México y en Estados Unidos, el duelo irá por TUDN y Univisión.

¿Cuándo juegan Barcelona vs Borussia Dortmund?

El choque entre Barcelona vs Borussia Dortmund por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League está programado para el próximo martes 15 de abril en el Signal Iduna Park, en Alemania.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Borussia Dortmund?

Al igual que la jornada de ida, el compromiso entre Barcelona vs Borussia Dortmund se jugará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora española).

¿Dónde ver Barcelona vs Borussia Dortmund ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs Borussia Dortmund, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.