Barcelona vs Borussia Dortmund EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los cuartos de final de la Champions League?

¿En qué canal ver Barcelona vs Borussia Dortmund EN VIVO Y EN DIRECTO por la Champions League 2024-2025? El cotejo, válido por la ida de los cuartos de final de la Copa de Europa, se jugará en el Estadio Olímpico de Montjuic y será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Borussia Dortmund?

El cotejo entre Barcelona vs Borussia Dortmund está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora española). Revisa la guía de horarios para otros países.

México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Borussia Dortmund?

En Sudamérica y Centroamérica, el Barcelona vs Borussia Dortmund será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. En México se podrá ver por CTV y en Estados Unidos, el duelo irá por TUDN y Univisión.

Barcelona vs Borussia Dortmund: alineaciones posibles

Estas serían las formaciones de ambos equipos para este enfrentamiento en España.

Barcelona: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Iñigo Martínez, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Emre Can, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini; Carney Chukwuemeka, Felix Nmecha, Maximilian Beier, Karim Adeyemi, Julian Brandt; Serhou Guirassy.

¿Dónde ver Barcelona vs Borussia Dortmund ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs Borussia Dortmund, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.