Partidos de Champions League: programación y canales de la vuelta de los cuartos de final

Se vienen los partidazos por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2024-25. Este martes 15 y miércoles 16 de abril conoceremos a los cuatro clubes que lucharán por llegar al Allianz Arena, donde se disputará la gran final de la Liga de Campeones.

Este martes tendremos el Arsenal vs PSG en Inglaterra y el Borussia Dortmund vs FC Barcelona en Alemania. En la ida, los parisinos se impusieron por 3-1 y los azulgranas sacaron un contundente 4-0; luego el miércoles se llevarán a cabo el Inter vs Bayern Múnich en Italia y el Real Madrid vs Arsenal en España. Los neroazurros lograron una importante victoria por 2-1, mientras que los gunners aplastaron a los merengues con un 3-0. A continuación repasa la programación y canales de TV de estos encuentros.

Partidos de Champions League 2024-25

Martes 15 de abril

Aston Villa vs PSG

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 2 y Disney Plus.

Borussia Dortmund vs FC Barcelona

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN y Disney Plus Premium.

Miércoles 16 de abril

Inter vs Bayern Múnich

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 2 y Disney Plus Premium.

Real Madrid vs Arsenal

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN y Disney Plus Premium.

¿Cómo quedaron los resultados de la ida de los cuartos de final de la Champions League?

Inter 2-1 Bayern Múnich

Arsenal 3-0 Real Madrid

PSG 3-1 Aston Villa

FC Barcelona 4-0 Borussia Dortmund.

¿Dónde se jugará la final de la Champions League 2024-25?

El estadio elegido para albergar la gran final de esta temporada en la Champions League es el Allianz Arena de Múnich. Este recinto, con capacidad para más de 75.000 espectadores, volverá a recibir el partido definitorio del torneo luego de 13 años.