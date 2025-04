Diego Rebagliati entendió la situación que pasa Alex Valera; sin embargo, aclaró que no está preciso al jugar. Foto: composición LR/X

Universitario sufrió una derrota de 1-0 en su visita a Independiente del Valle, quedando en el último puesto del grupo B de la Copa Libertadores sin sumar puntos. Este resultado desencadenó una fuerte crítica de Diego Rebagliati, destacado comentarista deportivo, quien enfatizó que la falta de gol del conjunto crema es un problema recurrente. En su evaluación posterior al encuentro, señaló que Alex Valera no atraviesa su mejor momento en comparación con sus anteriores desempeños.

El equipo merengue afronta una difícil situación en la Copa Libertadores. Recordemos que hasta la fecha, los dirigidos por Fabián Bustos no han podido sumar ni un solo punto en las dos fechas. Sin embargo, a falta de varias fechas aún están con las altas expectativas de poder remontar estos malos momentos.

Diego Rebagliati habla sobre la actualidad de Alex Valera en Universitario

"Es imposible no pensar en Raúl Ruidíaz, ¿hoy en día Ruidíaz le hubiese servido a la ‘U’? (...) Algo está pasando con Alex Valera, o sea desde que un jugador no puede ir a selección, y le creo que sea por un tema personal. Evidentemente, ese problema personal tiene que continuar y el Valera de los últimos partidos es uno ido, menos preciso, y que empieza a sentir la presión de los goles fallados. Y el ‘9′ extranjero no le genera competencia, entonces esas cosas las terminas pagando caro a este nivel", declaró Rebagliati en el programa Al Ángulo.

¿Cómo le fue a Universitario ante Independiente del Valle?

Universitario sufrió una derrota por 1-0 frente a Independiente del Valle en la segunda jornada del grupo B de la Copa Libertadores 2025. El conjunto crema viajó hasta el Estadio Banco Guayaquil con la esperanza de sumar su primera victoria en el certamen internacional, y aunque tuvo oportunidades claras, Alex Valera no logró concretarlas. En los últimos instantes del partido, Jordy Alcívar se hizo presente con un espectacular remate al ángulo, sellando el triunfo para el equipo ecuatoriano y dejando a la 'U' en el último puesto de la tabla.