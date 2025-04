Lucca Mesinas es bicampeón en California y reafirma su dominio en el surf mundial

El surfista Lucca Mesinas destacó en el tour 2025-2026 de la World Surf League (WSL) Norteamérica, con una victoria histórica al ganar por segundo año consecutivo el Jack's Pro en Huntington Beach, California. En un evento marcado por olas prolijas, el peruano demostró su destreza al superar a grandes figuras del surf internacional. Este triunfo lo posicionó como líder del ranking regional, el cual ya había ganado el año pasado.

Con esta victoria, Mesinas reafirma su lugar entre los mejores surfistas de la región y marca el comienzo de un nuevo ciclo competitivo, con miras a seguir brillando en la WSL. La confianza que ha ganado con este logro será clave para los siguientes desafíos, mientras se afianza como una estrella del surf mundial.

California: Lucca Mesinas supera a grandes surfistas y se lleva el título histórico

En una reñida edición, el deportista mostró gran consistencia y habilidad, enfrentando condiciones difíciles y aprovechando al máximo cada ola. En cuartos de final, derrotó a Kolohe Andino, un surfista de gran renombre, y luego superó a Dimitri Poulos en semifinales. En la gran final, se enfrentó a Taro Watanabe, quien también demostró un nivel destacado, pero Mesinas logró imponerse con una ejecución precisa y controlada de cada ola, sellando su victoria por segundo año consecutivo.

Este campeonato no solo consolida a Mesinas como uno de los surfistas más destacados en la WSL, sino que también lo coloca como líder del ranking regional con 4,000 puntos. Este resultado se produce en el primer evento que utiliza la nueva escala de puntuación de la WSL, una modificación que hace que la competencia sea aún más desafiante.

La experiencia de Lucca Mesinas de ganar nuevamente en California

Para Mesinas, ganar en Huntington Beach, California, tiene un significado especial, ya que siempre ha considerado este lugar como su segunda casa en el mundo del surf. Tras su victoria, el surfista peruano compartió su emoción y los nervios que sintió durante la final. "Se siente increíble. Fue un final realmente loco y estaba muy nervioso por si ese sería el resultado para Taro (Watanabe) o no. Tenía prioridad en la ola antes y, aunque sean pequeñas, a veces pueden ser buenas, así que cuando lo vi subirse a esa ola, pensé: 'Oh, no'", dijo al medio Duke Surf.

Con el liderazgo del ranking regional y su sólida preparación, el surfista peruano se proyecta como uno de los grandes favoritos para los próximos desafíos en la WSL y en los Juegos Panamericanos Lima 2027.