MLS veta a Yassine Cheuko, guardaespaldas de Messi, y no podrá ayudarlo en partidos de Inter Miami: conoce las razones

La Major League Soccer (MLS) aplicó una nueva normativa de seguridad que excluye a Yassine Cheuko, guardaespaldas personal de Lionel Messi, de la línea de banda durante los partidos del Inter Miami. Esta medida modifica el esquema de protección del astro argentino, quien tenía la custodia permanente de este agente durante los encuentros.

Cheuko se convirtió en una figura conocida desde que Lionel Messi llegó a la liga norteamericana en julio de 2023. La imagen del guardaespaldas pasó a ser habitual dentro y fuera del campo. Siempre atento y a escasos metros del delantero, el escolta intervino en múltiples ocasiones cuando los fanáticos cruzaron los límites con el objetivo de obtener una foto o un saludo. Su presencia provocó comentarios en todo el mundo por su imponente físico y por la eficacia con la que garantizó la seguridad del jugador más mediático del torneo.

MLS endurece protocolos y desplaza al guardaespaldas de Messi

La normativa que impide a Yassine Cheuko permanecer en los márgenes del terreno de juego forma parte de un nuevo paquete de medidas adoptado por la liga para controlar y unificar los sistemas de protección en los estadios. Desde ahora, todo el personal de seguridad que actúe durante los encuentros deberá contar con autorización directa de la MLS, sin excepciones, ni siquiera para figuras como Messi.

El objetivo declarado por la liga consiste en conservar una imagen de profesionalismo y evitar que el personal externo interfiera en el desarrollo normal de los partidos. Por ello, limitó a Cheuko al cumplimiento de sus funciones en sectores como vestuarios, túneles y accesos al estadio, donde todavía podrá asistir al futbolista argentino. Esta resolución causó sorpresa en el entorno del jugador y entre los seguidores del Inter Miami, quienes consideraban al escolta como parte esencial del dispositivo de protección.

Cheuko posee una trayectoria sólida en el ámbito de la seguridad. Antes de incorporarse al equipo de Messi, prestó servicios durante siete años en la Ligue 1 y en la Champions League, donde solo se registraron seis invasiones de campo durante su vigilancia. Desde su llegada a la MLS, se contabilizaron 16 irrupciones en menos de dos años. Esta cifra preocupó a los responsables del campeonato.

Cheuko rompe el silencio: "Yo no soy el problema"

La decisión de la MLS no pasó desapercibida para Yassine Cheuko, quien manifestó su malestar en una entrevista con el medio “House of Highlights”, donde declaró: “Existe un enorme problema aquí… Yo no soy el problema. Déjenme ayudar a Messi”. Con esta afirmación, dejó claro su deseo de continuar con su labor como custodio del campeón del mundo y pidió que se priorice la seguridad ante el creciente entusiasmo de los aficionados.

Cheuko también expresó su respeto por la MLS y Concacaf, y reafirmó su intención de colaborar con ambos organismos para mejorar las condiciones de seguridad en los estadios. Aclaró que no busca interferir, sino aportar su experiencia para cuidar a uno de los jugadores más expuestos del mundo. Su enfoque apunta a prevenir situaciones que podrían comprometer la integridad física de Messi u otros protagonistas del espectáculo.