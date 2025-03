Jorge Zúñiga: "Alianza Lima se debe manejar como una empresa"

El Fondo Blanquiazul sufrió una transformación y hoy es Aliancistas del Perú. El líder de este grupo es el prestigioso abogado Jorge Zúñiga Quiroz, blanquiazul desde la cuna, quien conversa con La República sobre cómo se trabaja para gestionar al club íntimo y ponerlo al nivel de las mejores instituciones deportivas del mundo.

¿Cuál es la diferencia entre Aliancistas del Perú y el fenecido Fondo Blanquiazul?

Cuando yo asumí el liderazgo busqué volcar mis vivencias y sentimientos como hincha para transformar el fondo que hoy no tiene a ninguno de los antiguos miembros. Es una organización que se reestructuró.

¿Por qué?

Las instituciones no pueden ser estáticas. Afrontamos otras necesidades. Hemos tomado lo bueno de las gestiones anteriores y sumado nuestra visión. Yo ingresé al club como acreedor en un momento en el que sentí que faltaba identidad, que habíamos perdido el ADN y era necesario un cambio. Desde cómo se respiraba el fútbol en el club el cual vivía un ambiente frío y ajeno a la sangre blanquiazul. Nosotros somos los íntimos de La Victoria, la unión de todas las sangres. Definitivamente hay detractores, porque no se puede contentar a todos, pero siento que tenemos más elementos que nos unen. Gracias a Dios, hemos podido rescatar lo que se había perdido.

¿Qué papel juega Aliancistas del Perú?

Nosotros no administramos ni decidimos. Somos un órgano de apoyo, de fiscalización y de supervisión. Visualizamos una institución de cara al 2030 mucho más moderna, mucho más profesionalizada. Hemos impulsado la profesionalización de las gerencias y de los comandos deportivos, eso es vital.

¿La contratación de Franco Navarro responde a ello?

Mira, ocurrió una situación ocasional. Fui al estadio Nacional para ver el Perú ante Uruguay por las Eliminatorias y coincidí con Franco en la tribuna porque confundimos los asientos. Este hecho fortuito me hizo pensar en él como la persona que nos podía devolver la identidad que se había perdido. Por su pasado aliancista y por ser una gloria viviente de nuestro fútbol. El tema es que Franco era un técnico en funciones y debía convencerlo de dar el paso hacia el ámbito de la dirección deportiva. Me cité con él, sin saberlo, en el día de su cumpleaños y le llevé una réplica de la Copa Libertadores. Le hablé del proyecto para recuperar el ADN y le pedí aceptar que lo propusiera como director deportivo. Él sonrió, me dijo que era un sueño muy hermoso y aceptó.

Y Franco dice sí en un ambiente de resistencia hacia él dentro del club…

Nos informaron que sí, para el puesto de director deportivo llegaron al club currículums de prestigiosos profesionales, hasta europeos incluso. Sin embargo, creíamos en Franco por el nombre que tiene a nivel nacional e internacional. Por eso lo propusimos. Luego llega la propuesta del técnico y es Franco quien sostiene firmemente la contratación de Néstor Gorosito pese a voces perversas y a manipulación en medios de quiénes pensaban que esto sería un desastre. La nueva gerencia respaldó el proyecto y hoy, a la luz de los hechos, todos se suben al carro y nos dan la razón.

¿Esas personas que hicieron campaña “perversa” contra Navarro y Gorosito sigue en Alianza Lima?

Había mucha oposición al cambio y al nuevo estilo. Las personas que se oponían a Franco y Néstor ya no están en el club. Quienes quieran ponerse el buzo de Alianza Lima, en el ámbito gerencial o deportivo, deben ser buenas personas que amen el deporte, que estén aptos física y profesionalmente para entregarse a nuestro club y ser aliancistas de corazón.

Néstor Gorosito firmó contrato por todo el 2025. Foto: Alianza Lima

¿Cuál crees que es el secreto del éxito que ha alcanzado “Pipo” hasta ahora?

Néstor es un hombre que sabe mucho de fútbol, es muy inteligente, llega y convence al jugador. Él es el empujón anímico que faltaba. Convence al jugador de sus capacidades para lograr los objetivos. Su conocimiento e inteligencia han sido el motor que ha permitido que este inicio de campaña, con el pico histórico de haber eliminado a Boca Juniors, haya dado sus frutos.

El presupuesto del 2025 fue mucho menor al del año pasado. ¿Cómo se ha podido hacer más con menos?

El final del 2024 fue muy doloroso. No se lograron los objetivos y ameritaba cambios. Como lo ha informado el nuevo administrador, el presupuesto de este año ha sido inferior versus el de la temporada pasada, la gran diferencia es que se ha dejado a los profesionales tomar decisiones de forma autónoma y sin interferencia de nadie.

¿Ya tienen claro que les ofrecerán a Alianza Lima a Hernán Barcos y Paolo Guerrero cuando decidan retirarse?

Es un tema sobre el cual no tengo capacidad de decisión. Personalmente, no quiero que la gente los jubile cuando recién empieza la presente campaña y ellos están en la plenitud de su rendimiento. Son dos jugadores de altísimo nivel que ofrecen un aporte invalorable al equipo de cara al sueño de llegar lejos en la Libertadores y campeonar a fin de año. Estamos viviendo una ilusión con ellos y su futuro es un tema personal. Sin embargo, queremos que nuestras figuras participen siempre en la vida del club como lo hacen las viejas y jóvenes glorias. Lo de Hernán y Paolo se verá en el momento que tomen sus decisiones, pero ellos toda la vida serán parte de la historia blanquiazul.

Hernán y Paolo son los actuales goleadores de Alianza en la Libertadores y Liga 1. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima siempre fue un club formador. ¿Cómo buscan recuperar esa identidad?

Para nosotros es una obsesión, el tema formativo, somos un club canterano, no un club contratador. Forjamos jugadores con una esencia distinta. Otro acierto ha sido la contratación de Wilmar Valencia a quien también se le tuvo que convencer para dejar el nivel profesional y dedicarse a los menores. Tenemos al mejor formador del fútbol peruano y queremos consolidar en un futuro cercano el proyecto de nuestras canteras para tener chicos que se puedan desarrollar deportivamente y como personas. Está claro que no todos llegan a ser profesionales y los que sí lo logren deberán mostrar ese gran nivel para que luego triunfen en las ligas del extranjero. Por nuestro lado no toca desarrollar la infraestructura necesaria que permita garantizar el éxito.

¿Se llegará a concretar el Centro de Alto Rendimiento (CAR)?

El CAR es un anhelo y un compromiso. Lamentablemente, es un tema que se ha manoseado mucho. Si bien no soy la persona indicada para hablar del tema, veo en la actual gerencia general mucha seriedad para sacar adelante este proyecto de infraestructura. Se está haciendo un trabajo prudente, aterrizado a nuestra realidad. Se están viendo los espacios y reevaluando los estudios que se hicieron en algún momento. No es un imposible y es algo que se va a lograr.

¿En esta nueva visión se evalúa la ampliación de Matute?

Insisto, no me corresponde ahondar en estos temas. Si me lo preguntas a título personal, abordaría el CAR primero y la ampliación de Matute después. No se descarta que se pueda ver en paralelo, aunque ya es un tema que está en manos de la gerencia.

¿Cómo lograr que Alianza Lima deje el proceso concursal y se convierta en una entidad económicamente sólida?

Esto es como cualquier industria, buscamos la profesionalización de las gerencias para el desarrollo deportivo y económico del club. No es el directorio quien ve el día a día sino las gerencias. Alianza Lima se debe manejar como una empresa. Estamos en ese proceso de cambios y profesionalización al más alto nivel. Es la única forma que el club se pueda fortalecer.

Se satanizó al Fondo Blanquiazul y sus cabezas por su constante intromisión. ¿Cómo te manejas para no caer en una situación similar?

Cada uno debe cumplir su rol. Si cada quien se enfoca en lo que le corresponde las cosas van a funcionar. El administrador debe gerenciar y a mí, como presidente de la junta de acreedores, me toca sugerir o colaborar, mas no gestionar. No me involucro en el día a día del club porque no me corresponde. Confío en las gerencias, en las direcciones deportivas y en los comandos técnicos ya sea de fútbol masculino, femenino o vóley. Son esas las instancias que deben poner en valor el club.

Aunque siempre habrá quienes intenten estar donde no les corresponde…

No quiero intromisión de agentes externos que puedan perturbar el trabajo de los responsables. Si hay una mala campaña que responda quien deba responder. Los que dirigen son personas con capacidad y fortaleza emocional. ¿Tú crees que Franco Navarro, Wilmar Valencia o Cenaida Uribe van a dejarse influenciar por agentes con intereses externos? Imposible.

¿Cuál es tu expectativa en la Copa Libertadores luego del sorteo de grupos?

En primer lugar, una inmensa alegría que haya 6 equipos peruanos jugando en torneos internacionales de la Conmebol. Ojalá nos vaya bien a todos. En Alianza estamos convencidos que nuestros objetivos los debemos labrar con esfuerzo, sacrificio y humildad. Con nuestra histórica clasificación y la felicidad que se sintió en todo el país, hemos comprobado porqué somos el equipo del pueblo y el club más grande del Perú. Tengo la confianza que nuestro comando técnico y jugadores pondrán todo su esfuerzo y profesionalismo para sacar adelante estos partidos y sigamos llenando de alegría a todos los peruanos.

Hablaste de Alianza Lima en 2030. ¿Cómo te imaginas al club para ese momento?

La veo como una institución sólida y manejada de la forma como se gestionan los mejores clubes del mundo. La mejor forma de evitar los apasionamientos en la toma de decisiones es la profesionalización. Esa es mi visión. Por ello hago un llamado a la unidad de todos, que nos abracemos y construyamos juntos este nuevo camino.