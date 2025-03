Para muchos hinchas de la selección chilena, la Roja ya está fuera de carrera en la lucha por clasificar al Mundial 2026. Con la derrota frente a Paraguay, el equipo dirigido por Ricardo Gareca cayó al último lugar de la tabla de posiciones y, a falta de cinco fechas para el final del proceso, sus chances son cada vez más escasas.

Como ya se ha hecho costumbre a raíz de los malos resultados conseguidos últimamente, el clamor de los simpatizantes de la escuadra sureña es la salida del 'Tigre' al considerar que su gestión del equipo no ha dado los frutos esperados. Sin embargo, el extécnico de la selección peruana dejó en claro que aún se siente con ánimos de pelear hasta el final por la clasificación.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre la situación de Chile en eliminatorias?

Al ser consultado en conferencia de prensa acerca de si Chile ya estaba eliminado, Gareca indicó que entendía la molestia de la afición, pero que no la compartía. "Comprendo a la gente, pero yo no pienso así. No porque me diferencia de ustedes en las opiniones, en el análisis, en lo que sienten. Me diferencia porque soy un profesional, toda la vida jugué al fútbol", expresó de forma enfática el 'Flaco'.

"Cuando a lo mejor se perdían las esperanzas he conseguido cosas. No me bajo de ninguna manera porque vivo de esto. Mamé el fútbol y toda la vida viví a través de los resultados. Cuando de pronto no había esperanza, resurgía la fe, la confianza. Por eso nunca hay que perderla y yo no la pierdo", añadió.

Hinchas de Chile arremetieron contra Ricardo Gareca

Pese a las palabras del DT, las redes sociales se inundaron de críticas de los seguidores de la Roja por los pobres resultados conseguidos en más de un año al mando del combinado mapocho.

"Lo peor de Ricardo Gareca es cómo le miente a la gente. Sigue diciendo que él cree que vamos a poder entrar en la pelea del mundial cuando claramente no es verdad. Él dejó de creer hace rato y simplemente está haciendo su trabajo (mal) para luego cobrar el cheque", "Al final el señor Ricardo Gareca nos trajo la tercera, la tercera vez que nos quedamos afuera de un Mundial", "Ricardo Gareca vive en otro plano de la realidad, quedó clarísimo en su conferencia", criticaron los hinchas chilenos.