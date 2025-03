Óscar del Portal y ‘Toño’ Vargas transmitieron el Perú vs Bolivia por América TV. Foto: composición LR/captura de América TV

Un intercambio de palabras encendió la transmisión del partido entre Perú vs Bolivia en América TV, donde Óscar del Portal y ‘Toño’ Vargas protagonizaron un tenso momento. La discusión surgió a raíz de la crítica del comentarista deportivo al estado del campo del Estadio Nacional, justo antes del crucial encuentro por las Eliminatorias 2026. El exjugador, reportando desde el campo, expresó su preocupación por el mal estado del césped, lo que generó una respuesta contundente del narrador deportivo.

La tensión aumentó, convirtiendo lo que debía ser una previa optimista en un intercambio de opiniones acaloradas. El debate se intensificó cuando ambos comentaristas defendieron sus posturas sobre la calidad del campo, lo que llevó a un momento de incomodidad en la transmisión. Tras ello, Óscar del Portal publicó una imagen en sus redes sociales junto a ‘Toño’ Vargas.

Óscar del Portal publicó fotografía junto a ‘Toño’ Vargas tras cruce en el Perú vs Bolivia

Después de lo sucedido, el comentarista deportivo publicó una historia en Facebook en la que aparece sonriendo junto a ‘Toño’ Vargas. El exfutbolista, además, escribió un pequeño mensaje. "¿Cómo les encanta el show, no?".

Publicación de Óscar del Portal en sus redes sociales. Foto: Óscar Del Portal Oliveri/Facebook

El mal estado del campo y la controversia entre Óscar del Portal y ‘Toño’ Vargas

Óscar del Portal, en su rol de reportero, no dudó en señalar que el campo de juego no estaba en condiciones óptimas. "Lamentablemente el campo de juego no está en las mejores condiciones. Y estoy siendo bastante dulce en la expresión. Porque la verdad el campo está malo", comentó, generando un debate sobre la calidad del césped del Estadio Nacional.

‘Toño’ Vargas, por su parte, defendió la cancha, recordando que había visto jugar a grandes figuras en condiciones peores. "Si la selección no tiene un buen resultado, por favor, no es por esa cancha", afirmó, lo que provocó la reacción de Del Portal, quien insistió en que la situación actual del campo era un factor relevante.

La discusión se tornó más intensa cuando el exjugador sugirió a Vargas que bajara al campo para comprobar la situación. "Si quieres, puedes bajar para que te des cuenta, porque de arriba (en cabina) se ve verdecita", expresó, lo que llevó a Vargas a reafirmar su postura sobre la cancha y a pedir calma en la conversación.

Erick Osores, conductor del programa, intentó mediar en la situación, señalando que había que considerar las opiniones de ambos. Sin embargo, la tensión no se disipó, y Del Portal dejó claro que su respeto hacia Vargas había disminuido tras el intercambio. "Antes lo respeté, ahora ya no", indicó.

¿Cómo quedó el partido entre Perú vs Bolivia?

Con goles de Andy Polo, Paolo Guerrero y Edison Flores, la selección peruana se impuso 3-1 a la Verde por la fecha 13 de las Eliminatorias 2026 y salió de la última posición de la tabla.