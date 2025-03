Marcelo Martins, uno de los delanteros más importantes del fútbol boliviano, ha sido siempre considerado una leyenda en su país. Su paso por la selección, donde se convirtió en el máximo goleador histórico, lo catapultó a una carrera internacional que dejó huella en diversos equipos de Sudamérica y Europa. Sin embargo, a pesar de su extensa trayectoria y su admiración por la liga peruana, el delantero confesó recientemente que nunca tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de Alianza Lima.

En una entrevista reciente, Martins reveló las razones por las cuales no fichó por Alianza, pese a que existió un contacto serio para su posible incorporación al cuadro blanquiazul. El exjugador del Cruzeiro y de la selección boliviana compartió detalles sobre lo que pudo haber sido una historia diferente en su carrera.

Marcelo Martins confiesa motivos por los que no llegó a Alianza Lima

“Hubo contactos con mi empresario, pero nunca se pudo dar. Alianza Lima, sí, hubo rumores, pero las cosas son así a veces, no te dejan. A veces no se da, pero me hubiera encantado venir a jugar al fútbol peruano”, señaló el ‘Matador’ para el canal de YouTube de José Varela.

El goleador boliviano confesó que en un momento se sintió muy motivado por la idea de jugar en Alianza Lima, pero varias circunstancias impidieron que se lograra su fichaje. Según comentó, las negociaciones no llegaron a buen puerto por problemas relacionados con los tiempos y el contexto de la oferta.

Marcelo Martins revela su estrecha relación con Alianza Lima

La relación entre Marcelo Martins y Alianza Lima no solo es de admiración, sino también de cercanía. En sus declaraciones, el delantero boliviano dejó claro que sigue de cerca la trayectoria del club limeño, especialmente por la presencia de Hernán Barcos, su amigo, y de Guillermo Viscarra, compatriota suyo y actual portero de la selección boliviana.

“(Barcos) Es un goleador, gran referente. Un excompañero que tengo, lo quiero mucho. Es un gran profesional y, mira, a su edad, sigue siendo letal, líder, y eso es muy bueno para un delantero. A Viscarra lo acompaño, estamos apoyándole de lejos, lo vimos contra Boca Juniors. Siempre le deseo lo mejor a los compatriotas porque son los que van a abrir puertas a otros jugadores bolivianos”, sostuvo.

“Por ‘Billy’ y por Barcos siempre deseo que a Alianza Lima le vaya bien, espero que siempre estén jugando bien. Cuando uno quiere a sus amigos, les desea lo mejor. Viscarra es un gran amigo, excelente persona, gran compañero que tuve y gran profesional. Tiene todo para que le vaya bien en Alianza Lima”, culminó Martins.