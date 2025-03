Luego de conocerse cuándo debutarán Alianza Lima y Universitario en la Copa Libertadores 2025, la organización de la Liga 1 confirmó que el primer clásico del año, válido por la fecha 7 del torneo, se disputará el sábado 5 de abril de 2025 a las 7.30 p. m. De esta forma, ambos equipos disputarán su primer enfrentamiento en un contexto especial, pues será en medio de sus dos primeros partidos en la competencia continental, donde los ‘compadres’ esperan hacer historia.

Los ‘íntimos’, que hicieron historia tras clasificar a fase de grupos desde las instancias previas, debutará como local frente a Libertad de Paraguay el martes 1 de abril de 2025. Por su parte, los cremas, vigentes campeones de la Liga 1, iniciarán su recorrido en el torneo ante River Plate el miércoles 2 de abril en el Estadio Monumental.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Universitario por el primer clásico de la Liga 1 2025?

El primer clásico de la temporada entre Alianza Lima y Universitario está programado para el sábado 5 de abril de 2025. Este encuentro corresponde a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1, y será clave para ambos equipos en su inicio de campeonato. Como siempre, la rivalidad entre los dos clubes más populares del país promete un partido lleno de emociones y jugadas de alto nivel.

El clásico del fútbol peruano se disputará entre las fechas 1 y 2 de la Copa Libertadores. Foto: L1 Max

El choque será uno de los principales atractivos de la fecha 7, con ambos equipos luchando por los primeros puestos en la tabla y por tener un buen inicio en la Libertadores. Mientras Alianza Lima buscará seguir con su dominio en la liga, Universitario buscará romper el esquema y demostrar que están listos para pelear por el tricampeonato.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Universitario?

El clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima vs Universitario se jugará a las 7.30 p. m. (hora peruana). Con esta programación, quien llega con una ligera ventaja a este partidazo son los dirigidos por Néstor Gorosito, quienes tendrán un día más de descanso de cara este duelo, al igual que para su segundo encuentro en Copa Libertadores.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario EN VIVO?

Si no puedes asistir al estadio para disfrutar del partido en vivo, no te preocupes, ya que podrás ver Alianza Lima vs Universitario en vivo por las pantallas de L1 Max. Actualmente, dicha señal cuenta con los derechos televisivos de los blanquiazules, por lo que te brindará una transmisión de primer nivel, acorde a la situación.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Universitario ONLINE y GRATIS?

Para aquellos que prefieren ver la nueva edición del clásico del fútbol peruano de manera online, la opción oficial es la aplicación de L1 Max, la cual está disponible para todos los dispositivos iOS y Android y que cuenta con varios planes de suscripción. Por otra parte, para seguir todas las incidencias del partido, ingresa a la página de La República Deportes, donde te brindaremos una cobertura completa de la previa y el minuto a minuto.

Fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2025

Fecha 1: Alianza Lima vs Libertad | martes 1 de abril | 9.00 p. m.

Fecha 2: Sao Paulo vs Alianza Lima | jueves 10 de abril | 9.30 p. m.

Fecha 3: Alianza Lima vs Talleres | martes 22 de abril | 7.30 p. m.

Fecha 4: Alianza Lima vs Sao Paulo | martes 6 de mayo | 5.00 p. m.

Fecha 5: Talleres vs Alianza Lima | jueves 15 de mayo | 7.00 p. m.

Fecha 6: Libertad vs Alianza Lima | martes 27 de mayo | 7.00 p. m.

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2025