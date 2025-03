Todo va quedando listo para el inicio de la Copa Libertadores 2025, y con ello, la participación de tres equipos peruanos en dicha competición. Los clubes ya conocen sus rivales y Universitario de Deportes, entre los gigantes de Sudamérica, chocará ante River Plate, que recibió críticas por sus últimos cotejos en el torneo argentino. El periodista Diego La Torre, expresó su molestia con el rendimiento de uno de los delanteros de El Millonario.

Universitario de Deportes y River Plate integran el grupo B de la Copa Libertadores y se enfrentarán a grandes equipos como Independiente del Valle y Barcelona SC, equipos que cuentan con una coincidencia: sus estadios se llaman el Monumental. A falta de pocas semanas para el inicio, todos los equipos siguen en constante preparación.

¿Quién es el delantero que fue criticado por la prensa argentina?

Se trata de Miguel Borja. El colombiano no ha mostrado las expectativas que esperaban y Diego La Torre lo calificó de que en muchas ocasiones puede llegar a ser un estorbo en vez de aportar al equipo. Además, resaltó que puede ser preocupante también para el director técnico, Marcelo Gallardo.

"Es indescifrable que por ahí entre (Borja), te gane un partido y tenga una 'rachita' y después desaparece, no colabora. A veces hasta parece un estorbo en el equipo y no sabes cómo va a reaccionar en la jugada siguiente, si la va a parar bien o mal. O sea, para el entrenador también debe ser un caso a revisar, porque no es confiable. Me refiero al mismo juego. El nueve de River no puede estar solo para empujar la pelota dentro del arco, que no es poco", comentó el argentino.

¿Cuál es el fixture de River Plate en la Copa Libertadores 2025?

El equipo de Gallardo debuta el miércoles 2 de abril en el estadio Monumental U a las 9:30 p.m. Este partido de infarto promete regalarnos diversas emociones en la primera jornada de la Copa Libertadores. Este es el fixture completo del conjunto argentino en dicha competición internacional.

Universitario de Deportes vs River Plate: miércoles 2 de abril - 9:30 p.m (visita)

River Plate vs Barcelona SC: martes 8 de abril - 9:30 p.m. (local)

Independiente del Valle: jueves 24 de abril - 9:30 p.m. (visita)

Barcelona SC vs River Plate: jueves 8 de mayo - 9:30 p.m. (visita)

River Plate vs Independiente del Valle: jueves 15 de mayo - 9:30 (local)

River Plate vs Universitario de Deportes: martes 27 de mayor - 9:30 p.m. (local)