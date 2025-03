Youtubers argentinos e hinchas de River Plate reaccionan al grupo de Universitario: "Nos toca el equipo más grande del Perú"

El Grupo B de la Copa Libertadores 2025 se presenta como uno de los más competitivos del torneo, con River Plate partiendo como el gran favorito gracias a su experiencia y jerarquía internacional. Sin embargo, equipos como Universitario, Barcelona SC e Indrependiente del Valle buscarán sorprender y dar batalla en cada partido, confiando en su talento y en la presión de jugar como locales. La lucha por la clasificación a los octavos de final será intensa, con duelos estratégicos y emociones hasta la última fecha. Sin margen para errores, cada punto resultará clave en este grupo lleno de grandes expectativas.

Los youtubers argentinos "Los Displicentes", conocidos por sus reacciones a partidos de fútbol y su pasión por River Plate y Boca Juniors, analizaron el grupo B de la Copa Libertadores 2025, donde el equipo millonario enfrentará a Universitario de Deportes, Independiente del Valle y Barcelona SC de Ecuador. Con su característico estilo, los cuatro influencers opinaron sobre los rivales que tendrá River en esta fase de grupos.

La complejidad del grupo B de la Copa Libertadores

"Difícil grupo le tocó a River, no será fácil", mencionó uno de los integrantes, quien reconoció la competitividad de los equipos con los que compartirán la fase. En particular, destacaron la presencia de Independiente del Valle, un equipo que en los últimos años ha sido protagonista en el fútbol sudamericano, y de Barcelona SC, uno de los clubes más grandes de Ecuador.

"Jugaremos contra un grande de Ecuador y Perú", agregaron, resaltando la historia y la jerarquía de Universitario de Deportes, campeón del fútbol peruano y equipo con la mayor cantidad de títulos en su país. Además, los youtubers aprovecharon la ocasión para lanzar una indirecta a Alianza Lima, equipo que accedió a la fase de grupos tras superar la fase previa.

La postura de los youtubers argentinos sobre Universitario

"Vamos a jugar contra el más grande de Perú, no contra el biri biri que juega en repechaje (Alianza Lima). Si entraste a la fase previa es porque no eres tan bueno. Si eliminaste a Deportes Iquique y a Boca Juniors, eso no significa que seas un rival de cuidado", comentaron con ironía, haciendo referencia al camino que recorrió Alianza Lima para llegar a la fase de grupos y minimizando su mérito.

Las reacciones de los cibernautas sobre la video reacción de Los Displicentes

Las declaraciones de "Los Displicentes" rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron debate entre los hinchas peruanos. Mientras los seguidores de Universitario destacaron el reconocimiento de los influencers argentinos, los hinchas aliancistas criticaron el comentario y defendieron el esfuerzo de su equipo para alcanzar esta instancia.