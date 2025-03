Davoo Xeneize pronosticó el grupo de Alianza Lima en la Copa Libertadores: ''Ojalá que pasen''

El reconocido streamer y creador de contenido argentino, Davoo Xeneize, compartió su análisis sobre el grupo de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2025. Durante una de sus transmisiones en vivo, el influencer realizó un repaso de los equipos que enfrentará el conjunto blanquiazul y dejó algunas declaraciones que generaron reacciones en la comunidad futbolera.

¿Cómo le irá a Alianza Lima en la Copa Libertadores 2025 según Davoo Xeneize?

En un tono entre crítico y humorístico, Davoo comenzó refiriéndose a la eliminación de Boca Juniors en la fase previa de la competición a manos del equipo peruano: "¿Por qué se están riendo?", expresó, notando la reacción de su audiencia. A pesar de la molestia que esta eliminación pudo haberle generado como hincha xeneize, el streamer reconoció la clasificación de Alianza, aunque planteó dudas sobre su competitividad en la fase de grupos.

"Yo sé que eliminaron a Boca, yo sé que me van a cargar y todo lo que quieras, pero, ¿de verdad Alianza Lima está preparado para ganarle a Talleres y a Sao Paulo?", cuestionó Davoo, quien puso en duda las posibilidades del club peruano ante estos rivales sudamericanos. Además, fue crítico con el desempeño histórico de los 'íntimos' en el torneo continental: "Yo no me puedo basar en los únicos dos buenos partidos que ha hecho Alianza Lima en los últimos 15 años".

Los rivales de Alianza Lima en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Sobre Talleres de Córdoba, equipo argentino que compartirá grupo con Alianza, el streamer comentó: "Es un tema Talleres, es un equipo raro. Ahora está mal en el campeonato argentino, pero hace poco le ganaron un torneo a River". Asimismo, destacó que Libertad de Paraguay también podría ser un rival complicado: "No podemos dejar de lado a Libertad".

El hipotético caso si Boca Juniors pasaba a la fase de grupos en lugar de Alianza Lima

Finalmente, Davoo Xeneize no dejó pasar la oportunidad de mencionar a su querido Boca Juniors, asegurando que si el club argentino hubiera estado en el lugar de Alianza en la fase de grupos, su destino sería distinto: "Si Boca estuviera en lugar de Alianza, quedaría primero en ese grupo sin dudarlo".

El pronóstico de Davoo Xeneize del grupo D de la Copa Libertadores

A la hora de pronosticar los clasificados a la siguiente fase, el creador de contenido prefirió evitar mayores confrontaciones con los hinchas blanquiazules y cerró su intervención de manera diplomática: "Vamos a dejarlo así para que no me sigan bardeando. Pasa Talleres y Alianza. Ojalá pasen, aliancistas".

Las reacciones en las redes sociales sobre la predicción de Davoo

Las declaraciones de Davoo Xeneize han generado diversas reacciones en las redes sociales, lo que ha dividido opiniones entre los hinchas de Alianza Lima y los seguidores del streamer. Lo cierto es que el equipo peruano tendrá que demostrar su nivel en la cancha para responder a las dudas planteadas sobre su desempeño en la Copa Libertadores 2025.