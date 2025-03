En una reciente edición del programa de YouTube ‘Doble Punta’, el comentarista deportivo Pedro García rememoró un momento de tensión que tuvo con André Carrillo, quien lo confrontó sobre sus declaraciones respecto a la elección de su nuevo equipo tras el Mundial de Rusia 2018, decisión en la que, según el comunicador, puso por encima el dinero sobre el fútbol. Como se recuerda, tras esa edición de la Copa del Mundo, el jugador de la selección peruana se fue al Al Hilal de Arabia Saudita.

Esta confesión del comunicador se da en un contexto donde André Carrillo destaca con Corinthians de Brasil, a pesar de la eliminación en la Copa Libertadores ante Barcelona SC hace unos días. En medio de ello, Pedro García recordó una entrevista pasada que tuvo con el volante nacional, quien recientemente ha sido convocado en Perú por Óscar Ibáñez para la fecha doble de las Eliminatorias 2026.

Pedro García recordó accidentada entrevista con André Carrillo

"Tuve una entrevista con André Carrillo en vivo, donde me dijo ‘tú dijiste que me gustó más la plata que el fútbol’. Yo dije que Carrillo eligió más la plata que el fútbol, yo lo dije, me hago cargo y lo sigo pensando", recordó García.

El comentarista deportivo contó, además, la explicación que le dio la ‘Culebra’ para demostrar que en realidad no había priorizado el dinero en su carrera.

"Carrillo, frente a mí, me dijo ‘tú dijiste que me gustó más la plata que el fútbol, te voy a explicar’, y mencionó ‘yo no tenía tantas ofertas como ustedes decían, tenía alguna oferta y elegí la que más me convenía’, precisó.

André Carrillo volverá a la selección peruana tras más de medio año de ausencia

El mediocampista de 33 años volverá a vestir la camiseta de la Bicolor luego de no ser convocado en las últimas fechas dobles de Eliminatorias. La última vez que jugó con Perú fue en la Copa América 2024, torneo que se disputó en junio de ese año. Luego, no fue llamado por Jorge Fossati.