José Carvallo ha sido uno de los futbolistas más destacados en la historia reciente de Universitario de Deportes. Su paso por el club fue clave en la consecución de títulos nacionales y su rol en el arco del equipo fue fundamental durante varias temporadas. Sin embargo, el ahora exarquero no dudó en mostrar su descontento con algunas decisiones del club del cual es hincha, especialmente respecto a la falta de oportunidades que le brindó a Diego Romero, quien posteriormente fue prestado a Banfield.

Carvallo, reconocido por su gran compromiso y liderazgo dentro y fuera del campo, expresó públicamente su opinión sobre la situación y dejó claro que esperaba que Romero fuera la principal opción en el arco de la ‘U’ debido a su potencial y sus méritos en los entrenamientos. Sin embargo, la preferencia por Sebastián Britos luego que dejara el club en 2023 fue uno de los puntos que generó la salida del portero de 23 años.

José Carvallo critica a Universitario por no darle oportunidad a Diego Romero

El debate sobre la titularidad en el arco de Universitario no es algo nuevo para José Carvallo, quien vivió momentos de gran presión en esa posición a lo largo de su carrera. En una reciente entrevista con ‘Fútbol como cancha’ de RPP, el exarquero no ocultó su sorpresa y frustración por el hecho de que Diego Romero no recibiera mayores oportunidades pese a su gran proyección y su futuro prometedor en el club.

“Es que pensé que iba a tomar el lugar, pensé que le iba a dar por lo menos la primera opción porque después cada uno tiene que mantenerse por el nivel. Creí y creo que debieron darle la primera opción a Diego porque estaba preparado para hacerlo”, señaló Carvallo.

“Son situaciones, es difícil, es complicado para todo jugador. Él trató de buscar continuidad, no se le está dando tampoco. Él es muy buen arquero, no lo voy a descubrir, pero necesita esa oportunidad. Para tener confianza necesitas esa primera opción. Ojalá que se le dé en Banfield, porque es una liga competitiva que le va a ayudar a crecer”, añadió.

José Carvallo anunció su retiro del fútbol

Previo a sus declaraciones en favor de Diego Romero, José Carvallo decidió anunciar su retiro del fútbol profesional. El arquero, quien se destacó en Universitario y fue que parte fundamental de la selección peruana durante el Mundial de Rusia 2018, sorprendió a todos con su decisión, a pesar de que un par de meses antes había sido anunciado como nuevo jugador de la Universidad San Martín.

“Hola a todos, quería comentarles que con 22 años de carrera profesional y 600 partidos jugados, he tomado la decisión de retirarme de esta hermosa profesión. Ha sido una carrera maravillosa, Dios me ha permitido poder disfrutarla de una manera única, donde he vivido de todo, triunfos inolvidables y duras derrotas, me he desafiado continuamente”, inició Carvallo en su emotivo comunicado.