Raúl Ruidíaz, uno de los futbolistas peruanos más destacados en el extranjero en los últimos años, podría dar un giro inesperado en su carrera a mediados de 2025. Aunque su futuro parecía estar cada vez más lejos de Universitario, la ‘Pulga’ podría retornar a su casa a mitad de año. En las últimas horas, surgió una información que reveló que un club, el cual se desconoce de momento, se comunicó con el delantero para hacerle un insólito pedido.

Gustavo Peralta, periodista de L1 Max, contó que un equipo llamó a Ruidíaz para pedirle que, firme por el equipo que firme, sea por solo seis meses y con cláusula de salida. La intención de esta solicitud sería para contar con sus servicios a mitad de la temporada 2025 y poder reforzar su plantilla de cara a final de año.

Raúl Ruidíaz recibió insólito pedido de un club para ficharlo a mediados de 2025

Raúl Ruidíaz es uno de los jugadores más codiciados del fútbol peruano de los últimos meses. Tras su paso por la MLS con el Seattle Sounders, donde demostró una vez más su capacidad goleadora, el delantero peruano está ahora en el centro de una disputa entre varios clubes. Sin embargo, lo que llama la atención en este momento es el insólito pedido que ha recibido de un club, que parece estar dispuesto a ficharlo a mitad de temporada.

“Hace varios días atrás, hubo un mensaje que le mandaron por ahí donde le dijeron ‘a donde vayas, que sea seis meses o tengas cláusula de salida’. Pero la decisión de Ruidíaz no la va a tomar en torno a eso. Pero sí me dijeron de su entorno que no va a tomar una decisión dependiendo de eso porque tiene que ver qué le ofrecen en otro lado”, sostuvo el comunicador, quien no quiso confirmar ni negar que dicho club haya sido Universitario.

Raúl Ruidíaz podría jugar en la Liga 1 2025 con Ayacucho FC

Por otro lado, la posibilidad de que Raúl Ruidíaz regrese a la Liga 1 en 2025 sigue siendo fuerte. Ayacucho FC, club que volvió con polémica a la primera división, podría ser el nuevo club de la ‘Pulga’ para esta temporada. Peralta informó que los ‘Zorros’ están en condiciones de pelear económicamente con los clubes de la MLS, pese a los recientes inconvenientes que presentaron.

“Ospina dijo que no, pero tengo información de primera mano que lo de Ayacucho está ahí, pelea económicamente con los dos clubes de la MLS. Porque podría jugar por seis meses”, señaló el periodista en ‘Hablemos de Max’.

Pero el posible fichaje de Ruidíaz por Ayacucho no solo sería por un tema futbolístico, sino que también tendría motivos personales. Yamir Ruidíaz, hermano del goleador, juega en los ‘Zorros’ y su familia sueña con verlos jugar juntos, tal como reveló Édgar Ospina, técnico del club. “Hay una gran posibilidad. Tiene a su hermano Yamir. Uno de sus sueños y de su familia es verlos jugar juntos”, sostuvo.