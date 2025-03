Para nadie es un secreto que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi tienen una rivalidad por ver quién anota más goles. Al ser considerados como los mejores jugadores de la historia del fútbol, cada fin de semana tratan de demostrar que todavía siguen vigentes y no se cansan de romper las redes. Precisamente ahora último, ambos futbolistas volvieron a desatar el delirio de sus fanáticos con tremendos zapatazos para darle la victoria a sus respectivos equipos.

Este viernes 14 de marzo, el delantero de 40 años apareció con un tremendo remate para encaminar la victoria del Al-Nassr ante Al-Kholood y llegar a los 928 goles en su carrera, mientras que Lionel Messi, quien estuvo ausente durante varias semanas (jugó su último partido el 25 de febrero), se encargó de sellar el triunfo del Inter Miami sobre Cavalier por la Conchampions y registrar su tanto número 853 en su carrera.

¿Cuántos goles de diferencia le lleva Cristiano Ronaldo a Lionel Messi?

De esta manera, el portugués le sacó una diferencia al argentino de 75 anotaciones en total. Pero eso no es todo, pues Cristiano Ronaldo está a tan solo 72 conquistas para llegar a los 1.000 goles. Pero eso no es todo, pues el exjugador del Manchester United se erigió como el goleador de la Liga Profesional Saudí con 17 tantos en 22 partidos; mientras que el argentino aún no se ha estrenado en la presente temporada de la MLS.

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo en la historia del fútbol?

Tras su tanto ante Al-Khoolod, Cristiano Ronaldo llegó a los 928 goles en 1.264 partidos jugados con las camisetas de Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr y la selección portuguesa.

¿Cuántos goles lleva Lionel Messi en la historia del fútbol?

Tras su tanto ante Cavalier por la Concachampions Cup 2025, Lionel Messi llegó a los 853 goles en 1.087 partidos jugados en total con las camisetas del FC Barcelona, PSG, Inter Miami y selección argentina.