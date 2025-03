Los hinchas arequipeños esperaban vivir una fiesta en el Monumental de la UNSA, pero la derrota de Melgar a manos de Cerro Porteño provocaron más bien tristeza y frustración. Aunque el rendimiento del equipo fue blanco de cuestionamientos, la mayor parte de las críticas del público fue para el árbitro Piero Maza, a quien señalaron como uno de los responsables del mal resultado.

El réferi chileno fue protagonista del partido al señalar dos claros penales a favor del Ciclón, uno de los cuales fue atajado por Carlos Cáceda. No obstante, los aficionados del Dominó consideraron que el colegiado no mostró el mismo rigor para su equipo, que también podría haberse visto beneficiado con algún penal por jugadas polémicas en el área de la visita.

¿Qué dijeron los hinchas de Melgar sobre el árbitro Piero Maza?

A su salida del estadio, los fanáticos de Melgar expresaron su descontento por la labor de Maza. "(Influyó) muchísimo. Penales que no ha cobrado, todo a favor del equipo contrario… Pésima la organización de la Conmebol", "No ha validado dos penales a favor de Melgar", "No cobró penales vistos", "Tenemos que luchar contra todos, mal el árbitro", declararon los hinchas para La República.

Otros aspectos que le reprocharon los hinchas al réferi fue su permisividad con los jugadores de Cerro Porteño. "El árbitro nos j…, no dejaba jugar", "Todas las faltas las cobraba a favor de Cerro Porteño", "Arbitraje pésimo, no estuvo a la altura", "El árbitro no nos ha cobrado varias faltas a favor. Influyó bastante", "Lo peor fue todo el tiempo que se tomó el arquero (de Cerro) y ese árbitro no hizo nada. Les dejaron hacer lo que quisieron", dijeron.

¿Cuánto quedó el partido Melgar vs Cerro Porteño?

El resultado de este juego de ida, por la fase 3 de la Copa Libertadores 2025, fue 1-0 a favor del conjunto paraguayo. Para darle vuelta a la llave, los dirigidos por Walter Ribonetto deben ganar por dos o más tantos de diferencia en Paraguay. Si lo consiguen, clasificarán a la fase de grupos del torneo. En caso de no lograrlo, jugarán la Copa Sudamericana.