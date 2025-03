Nolberto Solano habló sobre su estadía en Universitario de Deportes. Como se recuerda, el popular 'Maestrito' llegó al cuadro crema en el 2009 tras su exitoso paso por Europa. En aquella temporada, la 'U', que era dirigida por Juan Reynoso, se consagró campeón del torneo peruano tras imponerse a Alianza Lima en una final que se disputó en el Estadio Monumental.

Luego de ser campeón, Solano decidió dejar a Universitario y regresar a Inglaterra. Tras una sola temporada, ¿qué fue lo que lo motivó a dejar la institución merengue? El propio exfutbolista reveló cuáles fueron las razones que influenciaron en su salida de la 'U'.

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre su salida de Universitario?

En una reciente entrevista para el programa de YouTube 'La fe de Cuto', Nolberto Solano contó por qué se fue de Universitario. En principio, dijo que le incomodó ser cambiado por Reynoso a mitad de la final ante Alianza Lima, puesto que venía en un buen momento.

"Ese día, Juan me saca en el entretiempo. Yo hice el gol de penal y en el entretiempo me saca Juan. Yo estaba echando chispas, pero Juan era el loco 'cerrar partido'. Yo estaba volando, andaba a mil, tenía ganas de arrancarme a mi casa. No sé quién me aguantó y me quedé, salí con bronca y dije, no ya no", señaló.

Asimismo, precisó que su salida se concreta por temas económicos. "El señor Julio Pacheco (administrador de Universitario en aquel entonces) daba la vida por mí, me pedía que me quede, que me daba lo que quería, pero a las justas me estaban pagando el mes. Además, con el tiempo que uno vive afuera te vas acostumbrando y dije, no, me voy", agregó.

¿Cómo continuó Nolberto Solano su carrera tras abrupta salida de Juan Reynoso?

Luego de retirarse de Universitario, Nolberto Solano optó por regresar a Inglaterra, donde encontró sus mejores épocas como futbolista. En la temporada 2010, ficha por Leicester City, club que disputaba la segunda división de dicho fútbol.

Después de una temporada, llegó al Hull City y posteriormente, culminó su carrera en el Hartlepool United. En la actualidad, se ha dedicado a ser entrenador y cuenta con experiencia como asistente técnico en el proceso de Ricardo Gareca en la selección peruana.