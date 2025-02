Pablo Lavandeira y su insólita revelación tras eliminar a Boca Juniors: "Hubo 3 jugadores infiltrados"

Alianza Lima escribió una de las páginas más memorables de su historia al eliminar a Boca Juniors de la Copa Libertadores en su propio campo. Gracias a este éxito deportivo, el equipo de Néstor Gorosito se adjudicó más de 1.000.000 de dólares a sus arcas y cuenta con la posibilidad de conseguir una recaudación más amplia si logra hacer lo propio con Deportes Iquique, su rival en la fase 3.

Uno de los futbolistas que participó en la gesta blanquiazul fue Pablo Lavandeira. El uruguayo naturalizado peruano disputó los 90 minutos y acertó su disparo en la definición por penales. Una vez consumada la clasificación, las cámaras de la transmisión internacional captaron su peculiar reacción, con un semblante que no podía dimensionar en ese momento la magnitud del logro. No obstante, el mediocentro ofensivo compartió una inédita experiencia ocurrida en la previa del trascendental duelo.

¿Qué dijo Pablo Lavandeira tras eliminar a Boca Juniors?

En una entrevista concedida a Exitosa Deportes, el futbolista de origen charrúa se refirió, en primer término, al efecto personal de la hazaña ante el equipo xeneize. "Junto con el campeonato 2022 ganado con Alianza Lima, el eliminar a Boca Juniors sí ha sido el momento más feliz de mi vida como profesional", afirmó.

Asimismo, no escatimó en elogios para la labor de Néstor Gorosito, a quien agradeció por ser una persona valiosa en su crecimiento individual, así como del plantel. "Terminando el partido le agradecí y le dije 'gracias', porque sentía que era parte importante de lo que se consiguió ante Boca Juniors, era lo que él ha provocado en nosotros", aseveró.

Por último, cuando se le preguntó sobre la estrategia que sigue el equipo para encarar el apretado calendario, especialmente, con miras al cotejo del sábado frente a Sporting Cristal por la Liga 1, Lavandeira emitió una inédita confesión: "No es solo el cansancio, hay golpes, lesiones que muchas veces quedan disimuladas, pero que están. Kevin Quevedo jugó sin entrenar, muy limitado. Yo no tuve que haber jugado, médicamente no estaba de alta. Carlos Zambrano estuvo con un dolor en el pie muy grande. Hemos tenido que infiltrarnos para jugar". En ese sentido, indicó cuál fue la clave que les permitió salir airosos. "No estábamos en nuestra mayor capacidad física, pero así y todo, es más valorable que hayamos podido plantarnos como nos plantamos desde la personalidad", subrayó.

¿Cuándo jugarán Alianza Lima y Deportes Iquique por la Copa Libertadores?

En las próximas horas, la Conmebol oficializará las fechas exactas de los compromisos entre Alianza Lima y Deportes Iquique, así como los horarios y los árbitros en cada caso. El primero, pactado para el 4, 5 o 6 de marzo, se llevará a cabo en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique, mientras que el segundo, contemplado para el 11, 12 o 13 de marzo, tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima. El ganador de la serie clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores; por su parte, el perdedor accederá a la misma instancia, pero de la Copa Sudamericana.