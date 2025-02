Los New York Yankees permitirán a sus jugadores utilizar barba tras 49 años de prohibición

Desde 1976, los New York Yankees habían limitado el uso de vello facial en el equipo. Foto: AFP/PNGWing

Desde 1976, los New York Yankees habían limitado el uso de vello facial en el equipo. Foto: AFP/PNGWing

Durante décadas, una de las franquicias más emblemática del béisbol estadounidense (MBL) mantuvo estrictas reglas sobre la imagen personal de sus integrantes. La normativa, impuesta en los años setenta, se convirtió en símbolo de disciplina y formalidad dentro y fuera del campo. Sin embargo, las nuevas generaciones y los cambios en la sociedad obligaron a la directiva de los New York Yankees a evaluar nuevamente esta tradicional política.

La confirmación llegó directamente desde la cuenta oficial en X (anteriormente Twitter) de los New York Yankees, así lo informó el socio director general del equipo, Hal Steinbrenner, quien anunció que después de extensas conversaciones internas, la institución decidió flexibilizar la norma permitiendo ahora el uso de barba en jugadores y cuerpo técnico del club.

¿Los Yankees modifican política sobre vello facial en sus jugadores tras 49 años?

Hal Steinbrenner, figura principal de los New York Yankees, anunció el viernes en las redes sociales que los jugadores y entrenadores del equipo tienen ahora autorización para lucir “barbas bien arregladas a partir de ahora”. Esta decisión llega tras múltiples consultas con integrantes actuales y antiguos del club, quienes aportaron distintas perspectivas sobre la tradicional regla relacionada con el vello facial en la MBL.

“En las últimas semanas, he hablado con un gran número de exjugadores y jugadores actuales de los Yankees —de varias épocas— para conocer sus perspectivas sobre nuestra política de vello facial y aseo personal, y agradezco sus comentarios sinceros y diversos”, mencionó Steinbrenner. Además, señaló que estas conversaciones recientes son una continuación de un diálogo interno que llevaba varios años gestándose dentro de la franquicia.

El representante principal de los Yankees remarcó que la decisión final recayó exclusivamente en él, destacando que después de una cuidadosa evaluación de opiniones internas, concluyó que era oportuno modificar la política: “Hemos decidido modificar nuestras expectativas para permitir que nuestros jugadores y el personal uniformado tengan barbas bien arregladas a partir de ahora. Es el momento adecuado para dejar atrás la comodidad familiar de nuestra antigua política”.

¿Por qué los Yankees de Nueva York prohibía el uso de barbas en sus jugadores?

La estricta prohibición del uso de barba en los New York Yankees surgió en 1976 con la llegada del entonces propietario, George Steinbrenner. Esta norma formaba parte del manual interno del equipo, destacando que “todos los jugadores, entrenadores y ejecutivos varones tienen prohibido exhibir cualquier tipo de vello facial, excepto bigotes [salvo por razones religiosas]”. Además, se establecía claramente que el cabello no podía extenderse por debajo del cuello, aunque las patillas largas o anchas no estaban expresamente vetadas.

La regla buscaba imponer una imagen de disciplina, uniformidad y pulcritud que diferenciara claramente a los Yankees de otras franquicias de la MLB. Por décadas, los peloteros que llegaban al equipo debían someterse inmediatamente a esta exigente política de aseo personal, incluso si habían destacado previamente con apariencia menos convencional en otros clubes.