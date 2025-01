De lavar carros a la MLB: Christopher Cordero es el nuevo pitcher de los Red Sox de EE.UU. por US$350,000

El joven dominicano Christopher Orlando Cordero Tejeda ha dado un salto extraordinario en el deporte de los bates, ya que empezó limpiando autos para ganarse la vida y ahora es beisbolista profesional. El latino de 19 años logró llamar la atención de los cazatalentos de las Grandes Ligas de Estados Unidos gracias a su habilidad innata y su disciplina en el deporte. Sin duda, su historia de superación y perseverancia se ha convertido en una inspiración para jóvenes que sueñan con alcanzar el éxito, sin importar los obstáculos en el camino.

El destacado jugador firmó un contrato con los Boston Red Sox valorado en 350,000 dólares. Oriundo de un barrio humilde, Christopher se ganó la admiración de su comunidad por su ética de trabajo, dedicación y su fe inquebrantable. Ahora, está listo para enfrentar nuevos retos y consolidarse en el competitivo mundo del béisbol profesional.

Así luce la indumentaria y uniformes de los Red Sox para la nueva temporada de la MLB | Foto: ESPN

¿Cómo nació la pasión de Christopher Cordero por la MLB de Estados Unidos?

Desde muy pequeño se enganchó con diversos deportes como el fútbol y el atletismo, pero el béisbol fue su principal pasión. De esta forma, Christopher Cordero decidió perseguir su sueño y no paró hasta ingresar a las grandes ligas de la MLB. El camino para cumplir ese ambicioso deseo no fue sencillo, ya que desde los 12 años, en República Dominicana, se dedicó a labores como lavar carros y repartir mercancías a los colmados junto con su padre y hermano. No obstante, a esa misma edad, Cordero se unió a la academia de Lenny Pimentel, donde se formó como pelotero.

¿Por qué Christopher Cordero terminó jugando de pitcher en la MLB de Estados Unidos?

Cordero firmó contrato con los Boston Red Sox por 350,000 dólares para ser el lanzador principal del equipo, pero esa no siempre fue su posición favorita. Los jugadores de béisbol, como los basquetbolistas o futbolistas, pueden cambiar conforme pasan los años. Justamente, contra todo pronóstico, 'Chris' inició en el deporte de los bases en la posición de jardinero (outfield), pero su entrenador de menores lo reconvirtió en pitcher por su habilidad para lanzar por encima del bate.

En un tiempo récord de menos de cuatro meses como pitcher, Cordero logró un acuerdo preliminar con varias organizaciones. Hoy, su esfuerzo ha sido recompensado con un contrato multimillonario con los Boston Red Sox, consolidándose como uno de los prospectos más prometedores en la pelota dominicana.

¿Cómo juegan los Boston Red Sox en la MLB de Estados Unidos?

La nueva casa de Orlando Cordero es una de las franquicias más emblemáticas de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). Fundados en 1901, tienen su sede en Boston, Massachusetts, y juegan sus partidos como locales en el histórico Fenway Park desde 1912. A lo largo de su historia, los Red Sox han ganado múltiples títulos de la Serie Mundial y se han convertido en uno de los equipos más exitosos de la MLB

Además, sus jugadores representan el núcleo de la MLB, combinando experiencia y juventud para luchar en la altamente competitiva División Este de la Liga Americana.

Rafael Devers : Tercera base y una de las principales figuras ofensivas del equipo. Conocido por su poder al bate y capacidad para impulsar carreras.

: Tercera base y una de las principales figuras ofensivas del equipo. Conocido por su poder al bate y capacidad para impulsar carreras. Triston Casas : Primera base con un notable potencial ofensivo y defensivo, considerado una pieza clave para el futuro de la franquicia.

: Primera base con un notable potencial ofensivo y defensivo, considerado una pieza clave para el futuro de la franquicia. Brayan Bello : Lanzador derecho que ha mostrado consistencia en la rotación abridora, aportando profundidad al cuerpo de lanzadores.

: Lanzador derecho que ha mostrado consistencia en la rotación abridora, aportando profundidad al cuerpo de lanzadores. Connor Wong : Receptor con habilidades defensivas sólidas y contribuciones significativas en la alineación ofensiva.

: Receptor con habilidades defensivas sólidas y contribuciones significativas en la alineación ofensiva. Romy González: Jugador versátil que puede desempeñarse en múltiples posiciones del cuadro, ofreciendo flexibilidad al equipo.