“Calor excesivo”. “Temperaturas por encima de lo normal”. Esos fueron los dos mensajes de alerta que aparecieron en los celulares de los integrantes de la delegación de Alianza Lima cuando aterrizaron en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires. Y si bien la advertencia hace referencia a la sensación térmica de casi 40 grados que se siente en la capital argentina, el ambiente en la calle está cerca de lo que vivirán los íntimos este lunes en La Bombonera cuando les toque enfrentar a Boca Juniors en duelo de vuelta por la fase 2 de la Copa Libertadores.

Será un partido caliente, de eso no hay duda. Por el rival que mostrará una cara mucho más agresiva, por la hinchada local que no dejará de presionar en un estadio que, literalmente, tiembla y por el arbitraje. Para los íntimos, el juez chileno Piero Mazza no otorga garantías de imparcialidad porque “la Conmebol quiere que clasifique Boca”, repiten en la interna blanquiazul.

Pese al marco que se avecina, Néstor Gorosito intenta transmitir a sus pupilos un mensaje distinto. El hecho de tener a casi la totalidad de plantilla a punto aporta tranquilidad respecto al once titular y a las variantes que se puedan durante los 90 minutos y más. Para esta feliz aventura copera, saber que Paolo Guerrero está recuperado es una gran noticia que trae consigo un dilema en abundancia: elegir entre el “Depredador” o Hernán Barcos quien ha cargado sobre sus hombros el peso de la ofensiva.

El DT no ha decidido cuál de los dos goleadores comandará el ataque. En virtud de ello, el posible once tiene a Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés, Trauco; Noriega, Gaibor, Ceppelini; Quevedo, Castillo y Barcos o Paolo. Un 4-3-3 donde la única duda será el hombre en punta, pero la ventaja la tiene el “Pirata”. Un sistema que de momento ha dado resultados y en el cual se confía. En virtud de ello, no es posible especular con un 4-4-2 para alinear a los dos cuarentones arriba y poner toda la carne en el asador. La práctica de este lunes en los campos de entrenamiento de San Lorenzo en Buenos Aires podrá despejar esa única incógnita en la línea de fuego.

Gago responde al “Pipo”

Tras la victoria del sábado ante Aldosivi, el técnico boquense Fernando Gago dejó un mensaje a Gorosito quien había restado importancia a la presión que se siente en La Bombonera: “Son opiniones que cada uno puede dar. Yo sé lo que significa jugar en esta cancha, lo tengo claro. Sé lo que significa la gente. Me ha tocado vivir situaciones increíbles, que no las viví nunca como futbolista en ningún otro estadio”, indicó.

Finalmente, el peruano Luis Advíncula se mostró feliz de volver al gol en Boca Juniors y destacó el nivel de Alianza Lima. El “Rayo” marcó un golazo en la última victoria “xeneize” sobre el discreto Aldosivi. “Me saqué la mufa de m... Estoy volviendo a mi nivel justo cuando nos toca enfrentar este martes a un duro equipo”, anotó.