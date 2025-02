Quién ganó Pumas Seven vs Francia HOY, rugby 7 Vancouver 2025: Argentina juega este 22 de febrero los cuartos de final

En Argentina, Fox Sports transmitirá por TV el partido de rugby seven.

Los Pumas Seven jugaron con Francia en la última fecha de la fase de grupos. Foto: composición LR/Pumas

Los Pumas Seven jugaron con Francia en la última fecha de la fase de grupos. Foto: composición LR/Pumas

¿Quién ganó el partido de los Pumas Seven vs Francia HOY, 22 de febrero? La selección argentina no tiene tiempo para descansos, ya que tendrá que volver a jugar con los galos en los cuartos de final del rugby 7 de Vancouver 2025. Los europeos esperan celebrar en la revancha, pero los pupilos de Martín Gaitán ansían una nueva medalla de oro en Canadá.

Los Pumas Seven vs Francia HOY 17:13 Seven Vancouver EN VIVO: cruces de los cuartos de final - Nueva Zelanda vs España (9.51 p. m.) - Argentina vs Francia (10.13 p. m.) - Fiji vs Gran Bretaña (10.35 p. m.) - Sudáfrica vs Australia (10.57 p. m.) 16:41 ¿Qué canal transmite el partido de los Pumas 7 vs Francia? En Argentina, Fox Sports transmitirá por TV el partido de rugby seven.

Averigua quién ganó el partido los Pumas Seven vs Francia HOY. Repasa cómo quedó Argentina y qué equipo pasó a las semifinales del torneo de rugby 7 masculino.

Los Pumas Seven vs Francia HOY: ¿quién ganó el partido de rugby 7 Vancouver 2025?

Los Pumas Seven aún no juegan los cuartos de final contra Francia. Una vez que se termine el segundo tiempo, conoceremos quién ganó el partido.

Hora del partido de los Pumas Seven vs Francia por cuartos de final

Los Pumas Seven jugarán con Francia a partir de las 10.13 p. m. de Argentina este 22 de febrero.

¿Dónde ver los Pumas Seven vs Francia EN VIVO?

En Argentina, Fox Sports transmitirá el encuentro por televisión. Asimismo, Disney Plus también contará con los derechos para este país y el resto de Sudamérica.