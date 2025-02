Justicia argentina inicia investigación a Javier Milei por el caso de la criptomoneda $LIBRA

Luego de ser acusado de estafa por promover la criptomoneda $LIBRA en su cuenta de X y negar su responsabilidad, con el argumento de que solo la "difundió", finalmente, la justicia argentina inicia un proceso para investigar a Javier Milei. El fiscal federal Eduardo Taiano, designado por la jueza María Servini, abrió oficialmente la investigación, con el pedido de informes al Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, entre otros organismos públicos.

Además de Milei, el fiscal también estudia el rol de otros cinco involucrados. Entre ellos, están los argentinos Mauricio Novelli, Manuel Torres Godoy y Sergio Daniel Morales. También están Hayden Davis, de Estados Unidos, y Julian Peh, de Singapur. De acuerdo a un informe de Infobae, los investigados son acusados de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.

Se estima que las empresas que impulsaron y ejecutaron el lanzamiento de $LIBRA son Kelsier Ventures, de Davis; y, Kip Protocol, de Peh. Novelli y Terones Godoy habrían sido los intermediarios entre el presidente argentino y los empresarios extranjeros.

La presunta estafa por criptomoneda $LIBRA

El último 14 de febrero, el presidente Javier Milei promocionó la criptomoneda #LIBRA a través de sus cuenta de X, lo que inicialmente generó un gran interés y llevó su capitalización de mercado a más de 4.000 millones de dólares. Sin embargo, poco después del lanzamiento, su valor cayó abruptamente cuando un grupo de inversores retiró cerca de 90 millones de dólares, lo que provocó una crisis de confianza en el proyecto.

El lanzamiento se realizó en el marco del "Viva la Libertad Project", un proyecto dirigido a financiar pequeñas empresas argentinas. A pesar del entusiasmo inicial, fue rápidamente cuestionado por su falta de transparencia y la súbita retirada de fondos. Tras el colapso, Milei alegó que no estaba al tanto de los detalles del activo digital.

"A mí, vino Davis y me propone esto, lo conocí en la fintech de octubre de 2024, en ese contexto me propone armar una estructura que financie a emprendedores y así se pueda dar un crecimiento económico. Me pareció una herramienta interesante”, comentó Milei en una polémica entrevista para Todo Noticias (TN). “Este es un problema entre privados, porque el Estado no tiene nada que ver. Yo no lo promocioné, lo difundí", resaltó el mandatario.

Asimismo, Milei ha negado haber tenido una relación directa con empresas relacionadas con la criptomoneda: “La propia empresa que armó el lanzamiento dice que yo no tengo nada que ver. Estos mercados suelen tener este tipo de comportamientos", dijo en TN. Sin embargo, en 2024, se habría encontrado con Julian Peh durante el Tech Forum LATAM, en el Hotel Libertador de Buenos Aires.

En esa reunión, Peh, CEO y cofundador de KIP Protocol, discutió con Milei sobre la implementación de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial (IA) y blockchain en Argentina, según diversos reportes de la prensa, por lo que las afirmaciones del presidente serían mentira. No obstante, la empresa ha negado que durante ese encuentro del 2024 se ha conversado sobre "Viva la Libertad Project".

Hayden Davis se habría mudado con su familia

Hayden Davis, uno de los creadores de la criptomoneda $LIBRA, ha decidido mudarse con su familia a un lugar secreto en Estados Unidos, según revelaron fuentes anónimas al portal Infobae. La medida extrema se debe a presuntas amenazas de muerte que ha recibido recientemente. Anteriormente residente en Dallas, el autodenominado "asesor de Milei" ha optado por mantener su nuevo paradero bajo estricta reserva y ha contratado seguridad privada para protegerse tras expresar públicamente temor por su vida.

Recientemente, fueron revelados mensajes de textos en los que Davis se jactaba de tener influencia sobre Javier Milei a través de pagos a su hermana Karina. “Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Una locura”, decía el texto escrito por el estadounidense, según reveló La Nación.