Rugby Inglaterra vs Francia EN VIVO, Seis Naciones 2025: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 2?

El partido de Inglaterra vs Francia se jugará por la segunda fecha del Seis Naciones 2025. Foto: composición LR / Luxury London

Inglaterra vs Francia EN VIVO juegan por el Seis Naciones de rugby 2025 este sábado 8 de febrero en el estadio Twickenham de Londres, en el que promete ser el partido más atractivo de la segunda fecha. Tras una dura caída en su visita a Irlanda, los XV de la Rosa buscan enderezar el rumbo al recibir a unos Bleus que arrasaron 43-0 a Gales en su debut.

La República Deportes te lleva las incidencias del encuentro entre Inglaterra vs Francia EN VIVO por el Seis Naciones con la transmisión GRATIS ONLINE de ESPN y Movistar Plus desde la 1.45 p. m. de Argentina y 5.45 p. m. de España.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Francia por el Seis Naciones?

El partido de rugby entre Inglaterra vs Francia inicia en los siguientes horarios:

Argentina , Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil: 1.45 p. m.

España (peninsular), Italia, Francia: 5.45 p. m.

México (centro), Costa Rica, El Salvador, EE. UU. (Texas): 10.45 a. m.

Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, Rep. Dominicana: 12.45 p. m.

¿Dónde ver Inglaterra vs Francia EN VIVO GRATIS?

La transmisión del partido de Inglaterra vs Francia irá a través de ESPN 4 y Disney Plus en Argentina y toda Sudamérica, así como por Vamos (dial 6 de Movistar Plus) en España. También podrás seguir todas las incidencias del encuentro por el Seis Naciones de rugby ONLINE GRATIS en La República Deportes.

Alineaciones de Inglaterra vs Francia

Inglaterra: Genge, Cowan-Dickie, Stuart; Itoje (C), Martin; Curry, Earl, Willis; Mitchell, Smith; Sleightholme, Slade, Lawrence, Freeman, Smith.

Francia: Gros, Mauvaka, Atonio; Roumat, Meafou; Cros, Boudehent, Alldritt; Dupont (C), Jalibert; Bielle-Biarrey, Moefana, Barassi, Penaud, Ramos.

¿Cómo van Inglaterra y Francia en la tabla de posiciones?