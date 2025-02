Los Pumas 7 vs Kenia HOY por Seven Vancouver EN VIVO - ESPN: a qué hora juega Argentina y dónde ver el partido de rugby

Los Pumas 7 vs Kenia HOY van a jugar por el Seven Vancouver EN VIVO. El primer partido de la selección argentina de rugby contará con transmisión de Disney Plus en todo el país. Luego de ganar una medalla de oro en la última fase del Circuito Mundial, los dirigidos por el interino Martín Gaitán quieren levantar otro título, pero los africanos están necesitados de puntos.

Este 21 de febrero, no te pierdas del partido de los Pumas 7 vs Kenia HOY. Mediante la señal de streaming de Disney Plus, podrás ver el encuentro válido por el grupo A del Seven Vancouver EN VIVO.

¿A qué hora juegan los Pumas 7 vs Kenia HOY por Seven Vancouver 2025?

A las 6.08 p. m. de Argentina, los Pumas 7 van a jugar con Kenia este viernes 21 de febrero. Si vives en otro país de Sudamérica o Latinoamérica, repasa el horario que te corresponda:

Uruguay, Chile, Brasil: 6.08 p. m.

Colombia, Perú, Ecuador, USA (Miami, Nueva York): 4.08 p. m.

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: 5.08 p. m.

México (centro), USA (Texas): 3.08 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles, Las Vegas), Canadá (Vancouver): 1.08 p. m.

España (peninsular), Italia: 10.08 p. m.

¿Dónde ver los Pumas 7 vs Kenia HOY EN VIVO?

En Argentina y el resto de Sudamérica, Disney Plus Premium transmitirá el encuentro por su servicio de streaming oficial. Recuerda que esta plataforma exige una suscripción.

¿Cómo van los Pumas 7 en el Circuito Mundial de Seven 2025?

Los Pumas 7 van en el segundo lugar del Circuito Mundial de Seven Masculino luego de sumar 48 puntos. La selección argentina está empatada con Fiji y España. Sin embargo, mientras que los albicelestes y los de Oceanía cuentan con medallas de oro y bronce, los europeos poseen una de plata y un tercer lugar.