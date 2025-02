A qué hora juega y dónde ver Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO por la Champions League en Florida, California y Texas

El Santiago Bernabéu será testigo de uno de los duelos más esperados de la temporada, ya que el vigente campeón Real Madrid y Manchester City lucharán por un lugar en los octavos de final de la UEFA Champions League. Después de un emocionante 3-2 en el Etihad Stadium, el conjunto madrileño llega con ligera ventaja, pero sabe que el campeón de la Premier League no se rendirá fácilmente e intentará repetir la hazaña en la 'Casa Blanca' en la temporada 2019-2020. Por este motivo, los fanáticos de la UCL en Estados Unidos no se quieren perder el duelo.

Con los madridistas confiados en su fuerza de local y la ilusión renovada del Manchester City, tras su reciente goleada en la liga inglesa, la vuelta de estos Playoffs se perfila como una batalla sin cuartel. La presión está sobre los hombros de ambos equipos, pues solo uno logrará avanzar, mientras que el otro quedará fuera de la contienda de forma prematura. Sin duda, los fanáticos en California, Florida y Texas están expectantes para ver qué equipo logrará imponerse en este enfrentamiento decisivo.

Vinicius Jr. y el goleador del Manchester City en la UCL | Foto: ESPN

¿Dónde ver Real Madrid vs Manchester City en California, Florida y Texas?

El encuentro de ida terminó a favor del Real Madrid, en el Etihad Stadium, tras una épica remontada. Si te encuentras en los Estados Unidos, la cobertura del Real Madrid contra Manchester City estará disponible en Paramount+, fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA y UniMás.

¿A qué hora ver el Real Madrid vs Manchester City si te encuentras en Florida, California y Texas?

Si vives en California, podrás seguir el partido entre Real Madrid vs. Manchester City en vivo y en directo a partir de las 12:00 horas, PT exclusivamente por ESPN+ y ESPN App. Si te encuentras en Texas, podrás ver el partido de la UCL Play In en vivo a partir de las 14:00 horas CT exclusivamente por ESPN+ y ESPN App. Desde Florida, la única forma de ver el partido entre Real Madrid vs Manchester City a partir de las 15:00 horas ET por un boleto a los octavos de final de la UEFA Champions League en ESPN+ y ESPN App.

Alineaciones del Real Madrid vs Manchester City por el partido de vuelta de la Champions League

El Real Madrid de Ancelotti intentará liquidar la serie de local con su tradicional 1-4-3-3, aunque no la tendrá fácil por el rival de turno y las bajas sensibles en defensa e incluso Federico Valverde otra vez dejaría el centro de la cancha para jugar como defensa lateral. Por otro lado, el campeón de la Premier League dirigido por Pep Guardiola buscará la remontada con su ofensivo 1-4-1-4-1.

Real Madrid:

Portero: Thibaut Courtois.

Defensores: Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy.

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga.

Delanteros: Rodrygo, Kylian Mbappé, Vinicius Júnior.

Manchester City

Portero: Ederson Moraes.

Defensores: Rico Lewis, Rúben Días, Nathan Aké, Joško Gvardiol, John Stones.

Mediocampistas: Kevin De Bruyne, Bernardo Silva.

Delanteros: Savio, Phil Foden, Erling Haaland.