El partido entre Alianza Lima y Boca Juniors, correspondiente a la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores, despierte mucho interés en todo el continente. Si bien varios aficionados ven este cotejo como un reencuentro entre Paolo Guerrero y Fernando Gago, otro de los protagonistas del cruce será el entrenador Néstor Gorosito, un viejo conocido del conjunto xeneize.

En las últimas horas, la prensa argentina hizo un repaso de algunos cotejos que sostuvo el popular 'Pipo' contra Boca y reparó una increíble marca que tiene el estratega.

Prensa argentina advierte a Boca sobre Gorosito

De acuerdo al reporte del diario Olé, Néstor Gorosito se vio las caras ante Boca Juniors en 21 ocasiones, en las que cosechó 4 victorias, 7 empates y 10 derrotas. A pesar del historial negativo, el citado medio resalta que el último partidos los resultados favorecieron al ahora estratega de Alianza Lima.

"Resulta que en los últimos cinco compromisos, Gorosito consiguió tres triunfos. Pero además, lo llamativo es que lo logró con tres equipos distintos. El primero fue en la final de la Copa de la Superliga 2019 con Tigre, en donde se impuso 2-0; el segundo en el triunfo 1-0 en la Bombonera por el Campeonato 2021 con Gimnasia; y el tercero por el Campeonato 2023 con Colón, en el que se impuso 2-1 también como visitante", indicaron.

Diario Olé sobre la racha de Néstor Gorosito ante Boca Juniors. Foto: Twittter/Olé

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre Boca Juniors?

Luego de eliminar a Nacional de Paraguay y obtener su boleto a la fase 2 de la Copa Libertadores, Gorosito fue claro al mencionar que buscarán jugar de igual a igual ante Boca Juniors.

"Intentar no, nosotros vamos a querer ganar. No es que queremos intentar. Después veremos si nos da el cuero o no nos da el cuerpo, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y en la cancha somos 11 contra 11. Tenemos mucha confianza en nuestro plantel y en los jugadores que tenemos", sostuvo en conferencia de prensa.

"(...) Nosotros vamos a jugar para ganar. Después nos superarán o no, veremos, pero nosotros jugamos para ganar y no para ver qué pasa o qué hace Boca. Trataremos de imponer nuestro juego y después veremos quién juega mejor. En fútbol es muy difícil de lo que puede llegar a pasar", agregó.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Boca Juniors por la Copa Libertadores?

El duelo entre Alianza Lima vs Boca Juniors por el choque de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2025 se llevará a cabo este martes 18 de febrero a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina) en el Alejandro Villanueva y contará con transmisión de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus Premium.