El inicio de temporada para Alianza Lima estuvo marcada por el bajo rendimiento de Jean Pierre Archimbaud, quien es objeto de críticas por parte de los hinchas. La situación llevó a que el comunicador Mr. Peet ensaye las razones detrás de este desempeño y sugirió que la posición en la que juega el futbolista no es la adecuada para él.

'Chocherita' tiene dificultades para adaptarse al rol de '6' en el esquema del entrenador Néstor Gorosito. Según Petr Arévalo, esta no es su posición natural, lo que ha afectado su rendimiento en el campo. En el programa 'Madrugol', el comunicador destacó que los únicos '6' naturales en el plantel son Jesús Castillo y Jhoao Velásquez, lo que plantea interrogantes sobre la decisión de ubicar a Archimbaud en esa función.

Mr. Peet explica por qué Archimbaud no destaca en Alianza Lima

En el citado espacio de YouTube, Mr. Peet enfatizó que la falta de adaptación de Archimbaud a la posición de '6' es evidente. "Ha quedado que Jean Pierre Archimbaud no es '6' y queda demostrado que los dos únicos '6' naturales en el plantel de Alianza Lima son Jesús Castillo y Jhoao Velásquez. Entonces, si tienes un '6' como Castillo en el plantel, hermano, tiene que jugar", manifestó.

El comunicador enfatizó que su rendimiento ha sido intrascendente en el equipo. La crítica se centra en que, al no jugar en su posición habitual, 'Chocherita' no ha podido mostrar su verdadero potencial, algo que sí logró en sus clubes anteriores como Melgar y UTC.

Jean Pierre Archimbaud fichó por Alianza Lima luego de su exitoso paso en Melgar. Foto: Alianza Lima/X

Mr. Peet apuntó que el rol que cumple Archimbaud en Alianza Lima limita su juego

Peter Arévalo también afirmó que Archimbaud necesita jugar de manera más libre para poder destacar. Incluso, se atrevió a asegurar que su paso es intrascendente.

"Dentro del armado, Alianza Lima no trajo un '6'. El paso de Archimbaud es intrascendente porque está jugando de '6' y el tipo tiene poco y nada de presencia en campo contrario, cosa que sí tenía en Melgar, UTC, Deportivo Municipal, Juan Aurich, Coopsol, Garcilaso. El tipo está encasillado porque no es '6', está jugando en una posición que no jugaba. En Melgar no jugaba ahí. Entonces, no trasciende, ¿podría? Sí. Archimbaud, es un tipo que le gusta irse, pero '6' no es", agregó.