Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO se enfrentan este lunes 17 de febrero, en el marco de la fecha 24 de LaLiga. Los aficionados podrán disfrutar de este emocionante partido que promete ser un duelo clave en la lucha por el título y los puestos europeos a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española) vía DSports y DGO. La cita es en el Estadio Olímpico de Montjuic, donde ambos equipos buscarán sumar puntos vitales.

El elenco de Hansi Flick llega a este compromiso con la motivación de alcanzar al Real Madrid en la cima de la tabla. Con tres victorias en sus últimos cinco partidos, el equipo catalán se encuentra en una buena racha y está decidido a mantener su impulso. Por su parte, el Rayo Vallecano, en la sexta posición con 35 puntos, también tiene mucho en juego, ya que una victoria lo acercaría a los puestos de Europa League.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Rayo Vallecano por LaLiga?

En territorio peruano, el partido Barcelona vs Rayo Vallecano está programado para jugarse desde las 3.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros rincones del mundo.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs Rayo Vallecano por LaLiga?

En suelo sudamericano, el cotejo entre Barcelona vs Rayo Vallecano por LaLiga de España estará a cargo del canal internacional DSports, señal 610 y 1610 HD de DirecTV. En España, el duelo irá por Movistar + LaLiga y, en México, será televisado por Sky Sports.

¿Cómo sintonizar Barcelona vs Rayo Vallecano vía DSports?

Estos son los canales que deberás sintonizar en tu operador de TV paga DirecTV para ver el Barcelona vs Rayo Vallecano.

Argentina: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Chile: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Colombia: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Ecuador: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Perú: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Uruguay: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Venezuela: canal 610 (SD) y 1610 (HD).

¿Cómo ver Barcelona vs Rayo Vallecano online gratis?

Si no te quieres perder la transmisión del Barcelona vs Rayo Vallecano por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este clásico español en Sudamérica. En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

Barcelona vs Rayo Vallecano: posibles alineaciones