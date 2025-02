El sábado 15 de febrero, Alianza Lima visitó Trujillo para enfrentarse a Alianza Atlético por la fecha 2 de la Liga 1 2025. Pero, lo que parecía ser una jornada feliz para los íntimos, terminó convirtiéndose en un infierno para los dirigidos por Néstor Gorosito. El equipo de La Victoria perdió 3 a 1 en un partido que empezaron arriba en el marcador y que fue la última prueba antes de su enfrentamiento con Boca Juniors por la fase 2 de la Copa Libertadores.

Esta derrota despertó la indignación entre los hinchas de Alianza, pues el equipo no funcionó como se esperaba y se llevaron su primera derrota en el torneo local. Asimismo, los fanáticos voltearon la mirada hacia Guillermo Viscarra, uno de los flamantes fichajes blanquiazules que reforzaron el plantel para esta temporada.

¿Por qué Guillermo Viscarra se volvió tendencia tras la derrota de Alianza Lima?

Tras la caída de Alianza Lima contra Alianza Atlético, los hinchas ‘íntimos’ no tardaron en encontrar culpables y uno de los primeros en ser señalado fue Guillermo Viscarra, arquero de la selección de Bolivia, que llegó a La Victoria procedente de The Strongest. Para los hinchas, el guardameta no salvó ninguna pelota de peligro y fue sinónimo de inseguridad bajo los tres palos.

“Viscarra no te salva una”, “Viscarra, ¿a qué hora empiezas a tapar, hermano?”, “Viscarra hasta el momento no ha demostrado ser más que Campos”, “Campos debe tapar a partir de la próxima fecha”, “Qué decepcionante lo de Viscarra”, “Lo de Viscarra no es de ahora, ya es una característica de él nunca salir a cortar. Con un arquero así no se puede. Qué terrible”, fueron algunos de los comentarios que señalaron a ‘Billy’.

Alianza Lima perdió contra Alianza Atlético por la fecha 2 de la Liga 1 2025

Tras la goleada en la primera jornada a Cusco FC, Alianza Lima afrontó el partido contra Alianza Atlético con el deseo de conseguir un triunfo que lo ponga en buen lugar previo al duelo con Boca Juniors por la Copa Libertadores. Todo parecía que iba viento en popa para los de Gorosito, sobre todo luego del gol de Eryc Castillo, que puso el primero para los ‘íntimos’ a los 18 minutos.

Lamentablemente para los intereses de los blanquiazules, todo se desmoronó en la segunda mitad, donde el ‘Vendaval’ consiguió darle vuelta al marcador. Miguel Graneros, en dos oportunidades, y Guillermo Larios sentenciaron la victoria del cuadro de Sullana, que consiguió su primer triunfo en el torneo tras caer en el debut con Sport Huancayo.